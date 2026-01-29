石崇良部長表示，春節就醫不擔心 醫院開診7成、診所1成

為因應長達9天的春節年假，確保民眾就醫需求獲得妥善照顧，衛福部祭出多項加成獎勵措施，西醫基層診所方面，115年首度運用健保總額中「其他部門」經費擴大獎勵。醫院方面則是新增醫院急診、住院診察費、護理費及藥事服務費於春節期間皆加成100%。

去年春節期間發生嚴重急診壅塞，慎防今年再度重演，健保署投入16億元獎勵開診。衛福部長石崇良表示，春節醫療院所開診情形還在調查中，但初步看起來開診率已經高於去年。石崇良部長表示，到目前的訊息看起來「開診率確實比去年提高」，去年初一、初二、初三開診率最低，今年調查醫院開診率超過70%以上，診所部分地方也超過10％，連假期間醫療服務量能較去年提高，醫院加強整備彈性開床，會預留一些床數調度。

去年春節急診壅塞與當時流感疫情高峰有關聯，被問及今年流感疫情，石崇良部長表示，上週類流感門急診就診率尚未超過11%，還沒有進入流行期，不過目前還不敢掉以輕心，但相對來說尚未是真正進入高峰的時候。

衛福部書面報告指出，在春節期間持續推動「假日輕急症中心」，於六都設置13處據點，專責處理檢傷三至五級的輕症患者，也透過「健保春節加成獎勵方案」挹注資源，投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診。