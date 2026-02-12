春節就醫免煩惱！「健保快易通App」一鍵查看診時段
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年農曆春節連假長達9天，年假期間生病找不到醫師看診，是不少民眾最擔心的狀況。為避免年假期間急診塞爆、民眾小病只能衝大醫院，健保署今年首度挹注約16億元推動「春節服務加成獎勵」，同時整合「全民健保行動快易通｜健康存摺App」，推出春節就醫查詢專區，讓民眾在手機上就能即時掌握全台醫療院所與藥局的開診時段。健保署表示，相關措施已明顯提升春節期間的醫療服務量能。
獎勵機制 提升春節基層開診意願
根據衛福部統計，春節期間急診就醫人次通常是平日的1.5至1.7倍，為因應長假醫療需求，健保署首度動用健保總額「其他部門」經費，針對除夕至初三，提供最高100%的診察與藥事服務加成，初四、初五及假期前後，也有不同比例加成，希望提高醫院、診所與社區藥局的開診意願。
春節核心假期開診率達6成 醫療體系展服務韌性
根據健保署最新統計，在除夕至初三的核心假期間，醫院端的開診率多達6成，較往年平均大幅提升。到了初五收假前夕，診所量能更是倍增，整體醫療體系在連假期間展現高度韌性。而在收假前夕，醫院與診所的服務量能更呈倍數成長，社區藥局的開診率也穩定增加，確保民眾春節期間，用藥不中斷。
「健保快易通」一鍵查詢 數位分流緩解春節急診擁擠
健保署指出，為讓民眾更方便找到可看診的醫療資源，「健保快易通App」及健保署官網已同步建置春節就醫專區，只要選擇日期與時段，就能查詢附近仍有開診的特約醫療院所與藥局，並提供急診、傳染病特別門診等資訊。透過數位工具搭配獎勵政策，讓醫療量能分流，也減少不必要的急診擁擠。
健保署強調，春節加成獎勵中，約8成經費將直接回饋第一線醫事人員，感謝他們在假期中持續守護民眾健康，健保署也呼籲民眾善用查詢平台，妥善安排就醫選擇，讓年假期間的醫療照護更安心順暢。
