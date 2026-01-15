春節就醫免衝急診 UCC開診7天、特別門診3天

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北15日電）今年春節9天連假，衛福部今天公布，假日急症中心（UCC）除夕、初五休診，其餘7天開診，提供內外科輕症治療；急救責任醫院傳染病特別門診，初一至初三提供服務。

國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。今年農曆春節連假從2月14日至22日，期間可能有民眾出現感冒、腹瀉等輕症，而有就醫需求。為了避免就醫人潮衝急診，衛生福利部今年提前公布春節整備專案，實施期間從1月31日起至3月1日止。

衛福部次長莊人祥表示，春節期間返鄉移動頻繁、聚餐增加，民眾較容易出現腸胃不適等健康問題，疾管署預估流感疫情將於農曆春節前後達到高峰，再加上醫療院所門診縮減，若在此期間發生慢性病惡化、急性腸胃道或呼吸道疾病，許多患者可能需要前往急診就醫，增加醫療負擔。

莊人祥呼籲，符合資格的民眾應盡早接種流感疫苗，或配合擴大全民接種的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以降低重症風險。春節期間，若慢性病連續處方箋的藥品將用罄，患者可自1月31日起提前回診領藥，避免假期中斷藥物治療。

此外，莊人祥提醒民眾可事先準備常備藥品，如感冒藥、腸胃藥等，和醫療院所醫師及社區藥局藥師討論；春節期間，若有就醫或用藥需求，可透過「健保快易通」查詢鄰近醫療院所及社區藥局的服務情形。

莊人祥說，腸胃道、傳染性疾病及下呼吸道疾病患者，可選擇赴急救責任醫院，初一至初三（2月17日至19日）設有傳染病特別門診；另外，六都共13處的UCC，提供內科、外科、兒科與骨科等服務，9天假期中有7天開診，僅除夕（2月16日）與初五（2月21日）未提供。

衛福部參考日本推動UCC，治療對象為輕症患者，營運時間是「早8到晚12」。

13處假日急症中心就診地點名單，台北市共3處，為台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（林森院區）、台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區（昆明院區）及台北市立聯合醫院附設信義門診部。

新北市有2處，包含土城區恩樺醫院與中和區怡和醫院。

桃園市選定4處，為龍潭敏盛醫院、大園敏盛醫院，還有位於龜山區的大明醫院及中壢區中美醫院。

台中市有2處，包含台安醫院雙十分院及家健聯合診所。

台南及高雄各1處，為台南市中西區永川醫院及高雄市三民區文雄醫院。

疾管署長羅一鈞說，疫情監測資料顯示，1月4日至10日類流感門急診就診計9萬1842人次，較前1週上升9.6%；考量民眾春節期間南來北往恐造成疫情擴散，自1月20日起至2月28日止，擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且具下列身分之流感高傳播族群」。

包含醫事單位防疫相關人員（含具執業登記醫事人員及醫療院所非醫事人員）；安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及所屬工作人員；幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。

另外還有幼兒園、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生；與流感重症高風險族群同住或其照顧者；禽畜養殖等相關行業工作人員、動物園工作人員及動物防疫人員；其他人口密集機構（如軍營等）易發生群聚的人員。（編輯：管中維）1150115