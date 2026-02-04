春節就醫別擠急診！衛福部：部立醫院門診開9成、增設傳染病專診

部立醫院春節門診開九成，加開傳染病專診分流輕症，急診24小時待命。（圖為民眾看診示意圖） 圖：新北市衛生局／提供

[Newtalk新聞] 過年最怕感冒發燒求診無門！衛福部醫福會林慶豐表示，為防急診塞爆，全台部立醫院除夕到初五門診開診率近九成，並加開「傳染病專診」分流輕症患者，急診住院則維持24小時待命。民眾若有就醫需求，可先透過健保快易通查詢，輕症多利用門診，將急診留給重症。

林慶豐指出，針對春節期間醫療服務規劃，今年除夕至初五27家部立醫院及4家分院全面備戰，門診開診率接近九成，總計開設多達1183個診次。除了急診及住院醫療維持24小時正常運作外，各院也持續開設內科、家醫科、兒科及慢性病等門診，以滿足民眾連假期間的就醫需求，並因應季節性呼吸道疾病及各類傳染病疫情可能帶來的衝擊。

面對冬季呼吸道疾病風險，林慶豐說明，部立醫院同步設置傳染病特別門診，專門針對發燒、呼吸道症狀及疑似傳染病個案提供診療服務。這項措施的主要目的，是為了引導輕症及疑似感染病患優先於門診就醫，不僅能降低院內交叉感染風險，同時也能有效分散急診就醫人潮，減緩急診壅塞壓力，醫福會也將每日監控急診壅塞情形。

為了提升就醫便利性及防疫效能，林慶豐表示，各部立醫院已透過健保快易通、官方網站、網路掛號系統及地方衛生局公告春節期間門診與傳染病特別門診資訊，協助民眾事前掌握就醫管道，避免盲目集中湧入急診。同時，院內持續落實急重症分級檢傷、感染管制措施及醫療資源彈性調度，確保急診量能優先提供重症及緊急病患。

對於整體醫療量能整備，林慶豐進一步強調，部立醫院提前完成整備，妥善規劃人力與門診服務，降低急診壅塞風險。今(年)春節期間醫療量能充足，部立醫院將致力提升整體醫療服務韌性，並充分展現部立醫院體系守護民眾健康之責任，讓國人能安心過個好年。

