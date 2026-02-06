春節就醫指南：健保快易通查詢基層診所開立資訊

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

因應春節連假期間就醫療需求可能增加，醫師公會全聯會表示已全力配合基層醫療院所及基層診所維持診量能力，確保民眾假期期間能夠獲得及時且適切的醫療照護。

落實分級醫療、提升整體照顧效率

醫師公會全聯會理事長陳相國表示，若群眾在春節期間出現感冒、腸胃不適等輕症，建議優先就近前往開診的基層診所就醫，將急診資源轉移至重大急症和緊急病患，以落實分級醫療、提升整體照顧效率，維持醫療體係正常運作。

廣告 廣告

陳相國指出，全聯會已透過各縣市醫師會積極動員，鼓勵基層診所在春節期間開診；健保署也已在「健保快易通」APP中提供「春節院所服務查詢」功能，民眾可透過APP即時查詢鄰近地區有無開診的診所與醫院門診資訊，又安心。

注意飲食衛生，降低感染風險

此外，陳相國提醒，春節期間聚餐和外食增多，民眾應注意飲食衛生，降低前往腸道感染感染風險；外出旅遊或參加人流聚集活動時，因天氣變化加劇，建議落實基本防疫措施，若出現呼吸道感染，應佩戴口罩並避免擁擠場所。

醫師公會全聯會再次呼籲，民眾在春節前下載並善用健保快易通APP，或在前往診所前先行確認開診情況，配合分級醫療和適切就醫措施，讓群眾安心執勤，才能安心、健康過好年。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

.春節大掃除、小傷口恐致命！醫示警破傷風風險 外傷後這些症狀快就醫

.春節找藥不再碰運氣！藥師公會教你用「健保快易通」即時查詢營業藥局