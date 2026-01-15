春節就醫用藥更安心 衛福部推民眾6動作護健康

今年農曆春節假期長達9天，為避免去年春節急診塞爆的情況再現，衛福部今年超前部署，並在今天(15日)召開記者會，提醒民眾6動作可讓春節期間萬一有就醫或用藥需求可以更順利。

農曆新春即將到來，為了確保就醫順暢，衛福部呼籲民眾在春節前記得回診、備藥、打疫苗、出現類流感症狀及早就醫用藥避免惡化，同時在春節期間善用健保APP查詢看診，以及多利用醫院傳染病特別門診及與假日輕急症中心(UCC)減少等待時間。

醫事司司長劉越萍表示，為了及時掌握各醫院的量能，從12日起他們就請各醫院每日回報包括急診等待人數、急診待床人數占留觀床之比率、急診轉住院占全院住院比率等7項指標，相信在今年春節能順利疏通急診壅塞情況。她說：『(原音)前面三個指標大概都在講處理的效率，四五六部分大概就是我們量能，針對量能希望一直保持急診待床不要超過我們的急診處置量能，第七個特別門診的加開部分就是針對病人分流，我們以這七大指標，1/12其實系統就建置，我們把過去每個月通報變成每日通報。』

疾管署表示，預估流感將於春節前達到高峰，除了希望還沒打疫苗的民眾可以接種疫苗，他們也獎勵醫療院所在初一到初三開設傳染病特別門診，同時在1/20至2/28放寬流感抗病毒藥物的使用規定。

食藥署則提醒民眾圍爐時，一些藥物要避免與酒、咖啡等飲料一起服用，腸胃藥中的制酸劑成分可能影響抗生素吸收；另外若服用抗組織胺藥物容易疲倦或嗜睡，開車出遊要特別注意。春節期間若真的有用藥需求應就醫或至藥局詢問藥事人員。(編輯：陳士廉)