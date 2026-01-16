春節就醫看這篇！假日急症中心、特別門診開診時間一次看

【生活中心／台北報導】今年農曆春節連假長達9天（2月14日至2月22日），適逢流感疫情高峰，呼吸道感染及腸胃問題風險增加，衛福部為避免急診壅塞，宣布假日急症中心（UCC）除夕、初五休診，其餘7天開診，提供內外科輕症治療；急救責任醫院傳染病特別門診，初一至初三提供服務，民眾假期中若有就醫需求，建議利用 「健保快易通」APP查詢鄰近醫療機構開診情形。

全台六都共設有 13 處 UCC，提供內科、外科、兒科與骨科等服務，專門處理感冒、腸胃炎、扭傷拉傷等非急重症。9天連假中共有7天開診，僅除夕（2月16日）與初五（2月21日）休診。

廣告 廣告

13處假日輕急症中心春節連假開診時間。壹蘋製表

由急救責任醫院於初一至初三（2月17日至2月19日）加開，針對出現發燒、咳嗽、流鼻水、腹瀉或嘔吐等傳染性疾病症狀的民眾提供治療。

衛福部提醒，慢性病患者的連續處方箋藥品將在連假期間用罄，可自1月31日起提前回診領藥，避免藥物中斷。此外，民眾可事先諮詢醫療人員準備居家常備藥品（如感冒藥、腸胃藥）。

13處假日輕急症中心地點與聯絡電話。壹蘋製表

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

12星座最強運勢｜射手想閃婚 金牛戀情波瀾 水瓶職場從從容容

許維恩中空露小蠻腰 不冷嗎？她吐20字「女神心酸」

父死母病雙重打擊 邊荷律忍悲今回台灣！懇求1件事

