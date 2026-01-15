春節就醫約平時1.5到1.7倍 政院提4措施因應：慢性處方簽可預領用藥

衛福部醫事司副司長劉玉菁說明「115年春節醫療量能整備專案」。李佳穎攝



農曆春節假期將至，行政院會今（1/15）日討論「115年春節醫療量能整備專案」，行政院長卓榮泰指示4措施，提出「提早因應」、「患者分流」、「擴充醫療量能」與「強化區域聯防」而慢性處方籤用藥者也可以預領用藥。

行政院發言人李慧芝轉述，針對春節期間的醫療需求，就醫人數約為平常的1.5到1.7倍左右，為了避免春節期間再次出現急診塞車現象，保障患者能及時獲得醫療服務並擴充醫療量能，衛福部已超前部署，提出了4大策略。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，去（2025）年與今（2026）年的連假都是9天，去年有4大通點包括急診爆量且輕症居多、適逢呼吸道傳染病盛行、連假導致醫療量能萎縮、民眾資訊不明，一般民眾可能不了解假期中哪些醫院或診所有開診。

行政院盼透過中央、地方以及各醫療院所密切合作，提早盤點及動員以強化資源的韌度，春節期間讓就醫患者「重症有去處、輕症有處去」，並且達到「就醫不擁塞、過年不斷藥」，讓醫院急診不塞車。

衛福部的具體措施包括「提早因應」，提早盤點各院開診情形，並自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，同時將宣導春節期間開設專項特別門診的相關資訊，

「患者分流」部分，鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」，六都13處「假日輕急症中心（UCC）」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞；同時放寬回診及慢性病連續處方箋的領藥期限，以及流感抗病毒藥物的使用規定，確保民眾用藥不斷藥。

第三是「擴充量能」，請各地方政府儘速盤點轄區內整體醫療量能，並於農曆年前公布於衛生局網站，民眾可透過「全民健保行動快易通」APP、健保署官網及諮詢專線，提前了解春節期間各醫療院所的開診狀況。

針對醫護人員部分，則祭出獎勵政策，春節期間診察費與護理費100%加成，鼓勵醫院根據需求加開病床，基層診所在春節期間加開門診，且8成獎勵金必須確實回饋到第一線的相關醫事人員，以肯定其專業付出並穩定人力士氣。

最後是「強化區域聯防」，要求地方政府輔導醫院強化監測各項量能指標，衛福部及區域緊急醫療應變中心（REMOC）須及時掌握醫療資源，透過智慧化監測與強化跨區調度，確保全國春節期間醫療服務量能充足。

衛福部提醒，春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患；此外，慢性病連續處方箋給藥用完日若介於農曆春節期間，可提前自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下次用藥，確保春節期間用藥不中斷。

