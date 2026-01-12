春節工作天數少 台塑、南亞估第1季營收持平或衰退
（中央社記者曾仁凱台北12日電）台塑四寶今天公布2025年自結財報，合計虧損約新台幣10.93億元，相較2024年獲利84.58億元由盈轉虧。展望2026年第1季，由於逢農曆春節工作天數少，台塑、南亞預估本季營收較上季持平或衰退。
台塑展望2026年第1季表示，2月中適逢農曆春節，下游客戶停工，石化產品需求減少，且出貨天數較少，加上第1季有8個廠歲修，歲修廠數比起去年第4季多2個廠，開工率降低，產銷量減少，預估第1季營業額將比去年第4季衰退。
南亞同樣表示，第1季有農曆春節假期，工作天數減少，將影響整體營收，不過由於南亞旗下電子材料動能續強，預估今年第1季營收將與去年第4季持平。
南亞分析主要產品線，化工產品行情偏弱，預估第1季營收略減，聚酯市場變化不大，估營收持平；電子材料、載板等，因AI相關需求持續成長，以及銅價高漲，帶動銷售動能。
台化指出，受到中國超大產能，各種產品低價競爭，加上去年4月美國啟動對等關稅，打亂原本供應鏈，2025年台化創下自開市以來首次年度虧損，全年歸屬母公司淨損54.88億元。
台化表示，雖然市場需求持續低迷，但透過精實生產及調整產銷組合、去庫存降負荷、積極拓銷穩價等方式，去年下半年營業虧損已明顯收斂，接近持平。2026年，台化將視市場情況機動調節產能開動，其中台化看好PIA等產品市場供應偏緊，為獲利品項，兩岸會全載開動。
台塑化分析國際油價，引述國際能源署預期2026年上半年全球原油供給過剩，約每日450萬桶，比起2025年供給過剩每日230萬桶進一步擴大，市場認為供給持續高於需求將使全球原油庫存持續增加，導致上半年油價較弱勢。（編輯：張均懋）1150112
