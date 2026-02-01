春節帶禮盒返台 31類物品踩雷「累犯重罰100萬」

農曆春節將至，返鄉人潮與年節禮盒進口量增加，財政部提醒民眾，切勿攜帶或郵寄豬肉製品入境，以防非洲豬瘟傳入台灣，違規者可依《動植物防疫檢疫法》重罰，首次違規就罰20萬元，再犯重罰100萬元，如不小心攜帶，可在入境錢丟入農畜產品棄置箱或走紅線櫃台向海關申報，以維護國內防疫安全；財政部關務署台北關網站，常見應檢疫之加工肉類產品，如肉乾、肉鬆、肉燕皮、酸肉、香腸、臘肉、熱狗、培根、火腿、烤鴨、鹹水鴨31大類。

財政部近日於臉書發文指出，農曆春節快要到，邊境陸續出現返鄉過年的人潮，以及大量進口的年節禮盒，海關和防檢署等CIQS單位正全面加強查緝，防堵非洲豬瘟入侵。

財政部提醒，回國時應檢查隨身行李，切勿攜帶豬肉製品入境，若自疫區違規攜帶，防檢署可依《動植物防疫檢疫法》開罰，首次違規罰款20萬元，再犯重罰100萬元，若不小心攜帶，可在入境前丟入農畜產品棄置箱，或走紅線櫃台向海關申報。

財政部提到，網購注意出貨地及商品成分，不要購買境外豬肉產品，也要告知海外親友，不要郵寄豬肉產品來台，如收到來路不明肉品，請勿丟廚餘，應立即通報防檢署，強調防疫不鬆懈。

另根據財政部關務署台北關網站，常見應檢疫之加工肉類產品，包括肉乾、肉鬆、肉燕皮、酸肉、香腸、臘肉、熱狗、培根、火腿、烤鴨、鹹水鴨、鴨腎、雞翅、鳳爪、肉粽、肉包、肉捲、牛肉丸、貢丸、精肉團、水餃、披薩、含肉月餅、杏仁餅、雞仔餅、三明治、漢堡、肉鬆蝦餅、含肉機上餐食或餐盒、含肉液態湯類、含肉夾餡粉條等。

