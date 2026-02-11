春節年假內埔有年街市集 還有內埔客家燈區可以逛

內埔鄉龍頸溪畔客家燈區越夜越美麗，遊客逛完內埔春節年街市集後，可以順道前往客家燈區踏青走春。（記者鄭伯勝攝）

記者鄭伯勝／綜合報導

春節年假將屆，屏縣內埔鄉從二月十六日起至二月二十日的初夕至大年初四，除了有近八百個攤位的春節年街市集可以逛及摸彩抽大獎外；屏東縣政府舉辦的屏東燈節也再度在內埔龍頸溪畔設置「客家燈區」，燈飾裝置多元，使得內埔鄉的夜晚更熣燦亮麗，成了鄉親年假踏青走春的好去處。

今年內埔鄉春節年街市集從春節初夕的上午八時開始，一直到大年初四的晚上十二時，每天鄉親均有多元的攤商可以逛，而內埔鄉公所在今年的年街市集中再度祭出摸彩大放送，除了有汽車、重型機車、電動自行車及電視等大獎外，更有現金紅包大放送，總彩金五十萬元，比去年的總彩金三十萬元多了二十萬元，將會吸引許多民眾前往。

廣告 廣告

設置在內埔鄉六堆紀念公園四週的內埔鄉春節年街市集，今年大年初二會有現金紅包大放送，總彩金五十萬元，其最大獎紅包為新台幣十萬元，最小紅包也有三千元；大年初四當晚則將送出汽車一部、重型機車、電動自行車及電視等大獎，而大摸彩所有獎項價值均在新台幣三仟元以上，逛市集民眾可以前往鄉公所現場的服務中心購買每張二十元的摸彩券，將摸彩聯投入服務中心摸彩箱，存根聯留存，即可參加初二、初四大摸彩，試試自己大過年的手氣。

內埔鄉長鍾慶鎮強調，今年的內埔年街市集除了有多元的攤位可以逛外，紅包大放送的彩金及大獎也比去年多，而龍頸溪畔屏東燈節的「客家燈區」也越夜越美麗，歡迎鄉親踴躍逛市集、賞燈過好年。