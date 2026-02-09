春節年假天氣出爐！恐有2波冷空氣襲 這天起變天炸雨

生活中心／許智超報導

今（9）日白天起寒流稍減弱，但各地仍偏冷，而水氣較少，風向逐漸轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。對於農曆春節年假天氣，氣象專家林得恩指出，年假後期水氣增多，無寒流。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，今日白天起，寒流逐漸減弱且遠離，各地氣溫仍然偏低。

林得恩說，由於環境水氣減少，天氣型態也將由濕冷轉為乾冷，各地大多為多雲到晴，僅迎風面的基隆北海岸及東半部地區還有零星短暫陣雨發生；明日台灣各地氣溫短暫回升，由於輻射冷卻效應影響，早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

廣告 廣告

林得恩說明，整體來看，年假（2月14日至22日）氣溫普遍接近於氣候平均值上下，期間前後會有1至2波冷空氣南下的機會，強度初估均在東北季風增強至大陸冷氣團等級之間，並沒有出現寒流訊號，屬於涼爽舒適的天氣型態，但需留意日夜溫差仍大。

另一方面，由於後期的中層槽線接續移入，環境水氣仍多，尤其是20日以後，降雨強度較為顯著，外出活動仍需有準備雨具的備案。

更多三立新聞網報導

1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

他收1電子郵件「10萬存款全沒了」！詐團新招曝光

被拱參選台北市長！賈永婕自虧沒能力 卻又驚吐「幫我登記」

轉運就靠這天！2/11「送神日」 廖大乙：做1事好運旺整年

