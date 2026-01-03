春節年假長達9天！照顧壓力大 民團籲「4招」伴失智家人安心過節

記者簡浩正／台北報導

春節期間假期長，建議家屬制定一套生活模式，協助長者盡可能維持規律的生活步調。（圖／失智老人基金會提供）

又到了歲末年終，隨著2026年節慶氛圍逐漸濃厚，不少家庭也開始期待團聚時光，但對照顧失智長輩的家屬而言，長時間的假期往往意味著照護負荷增加，因此提早憂心即將到來的農曆春節九天連假，如何在歡樂與壓力之間取得平衡。專家表示，失智長輩在連假結束返回機構時，常出現作息延後、腸胃不適等狀況，因此建議家屬在春節期間為失智者制定專屬的「不上學模式」、合理分工等措施，讓失智家庭安心、安穩過節。

失智老人基金會處長王寶英指出，基金會附設的聖若瑟日照中心，就曾發現長輩在連假結束後返回機構，常出現作息延後、三餐不規律與腸胃不適等狀況。這些看似細微的作息與飲食節奏變化，實則足以對失智長輩的身心穩定造成顯著影響。因此她特別指出四項技巧，協助失智家庭安心、安穩過節。

1、制定專屬的「不上學模式」

長輩們總稱聖若瑟日照中心為「學校」，平日的例行公事即是到中心來上學，而春節期間學校沒有開課，便建議家屬制定一套生活模式，協助長者盡可能維持規律的生活步調，像是固定用餐時間、適量的體能活動，以及可在家中進行的簡易娛樂，皆有助於穩定情緒、減少焦慮，也能延緩功能退化。

2、準備單人份餐點

春節期間，家人團圓聚餐少不了，然而年節食物多半偏油、偏甜、偏鹹，容易讓失智長者出現腸胃不適、脫水或血糖波動等問題；若長輩本身有慢性疾病，更需要特別留意飲食不要過度偏差。建議家屬可替失智長輩準備單人份餐點，以避免桌菜引發過度進食、挑選困難或不知所措的情況。

3、善用重複關鍵字、單句式溝通

由於家中返鄉人潮多，活動也多，更容易讓失智長輩感到混亂與焦慮，親戚朋友也容易因關心而無意間問出「你記得我是誰嗎？」、「你怎麼不說話？」這類造成壓力的互動。建議提前與家族溝通，避免長輩被「逼問」或「挑戰記憶」。在互動陪伴上，家屬可放慢速度、避免突然靠近，並透過重複關鍵字、單句式溝通協助長輩理解情境，讓相處更順利，也能增強安全感。

4、照顧採取合理分工

照顧者的分工與輪替，是面對長假照護壓力時不可或缺的關鍵。王寶英提醒，許多主要照顧者習慣「自己扛」，然而，要在長假期間真正紓壓，必須靠全家共同參與及支持。建議家屬採取合理分工，例如有人負責外出陪伴，有人協助備餐，有人協助用藥提醒或聊天互動，讓照顧責任更平均。家庭成員在輪替照護時，也能提前進行簡易的「照顧交接」，也能避免照護方式差異造成長輩不適應。

王寶英說，失智家庭的照顧路上並不孤單，因為每一份支持，都是陪伴他們持續向前的力量。邀請民眾一起支持失智老人基金會（連結）守護失智長者，讓更多家庭在挑戰中仍能看見希望、擁有穩定而有尊嚴的照護品質。

