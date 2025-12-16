春節年菜伴手禮預購 新光三越首度引進韓系禮品 檔期目標1.8億元

新光三越馬年春節禮品手冊，今年囊括近5成獨家、近7成初登場。（吳奕萱攝）

馬年將至，距離春節假期不到兩個月，新光三越推出每年的春節禮品預購手冊，今年囊括近5成獨家、近7成初登場，共精選258款年節好禮。看準小家庭圍爐需求，新光三越今年集結5大米其林餐廳與多家傳統老字號名店，包括陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春年菜，到米其林星級單品－台北美福飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、台北喜來登御品佛跳牆等，打造代表台灣味的年菜饗宴。預計整體春節禮品預購業績目標1.8億元，成長2成。

新光三越觀察，去年年菜有許多單品類，希望消費者依照個人喜好自由搭配，但不少客人反應還是習慣年菜組合，方便家中長輩選擇，不用花時間挑選，故今年也增加年菜組合的數量。此外，看好哈韓風潮延燒，新光三越首度增加韓國禮品，共有10幾款供選擇，其中有4大首度登台的伴手禮品牌，包括人氣超高的首爾三清洞Samchungdong－SOSAND 奶油三明治夾心餅／EGGROLL蛋捲、EXO成員燦烈推薦的母父堂芝麻蜜年糕、被封為釜山必買No.1奶油餅的Busan BADA SAND奶油夾心餅、仁川機場熱銷的巴黎貝甜ECHIRE艾許貓舌餅。

新光三越今年年菜集結5大米其林餐廳與多家傳統老字號名店。（吳奕萱攝）

新光三越指出，統計過往春節禮品銷售，日本小倉山莊的仙貝長年居冠，其次是日本神戶風月堂，第三是彰化的不二糕餅，顯示經典的日本伴手禮與台灣蛋黃酥仍最受喜愛，故今年也引進小倉山莊獨家限定的紅色風包裝—花之雪大鐵盒。此外也發現VIP顧客對於無酒精飲品的需求愈來愈高，今年共推出6款無酒精禮盒，包括儀式感滿滿的粉紅氣泡飲禮盒等，滿足顧客多元需求。全台新光三越春節禮品預購12／17日起至明年1／28；線上skm online預購即日起至1／28。

