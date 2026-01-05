春節年菜提前開搶！momo 年菜買氣飆 3 倍、搜尋量單週破 20 萬次 「線上年菜博覽會」集結5,000+款年菜下殺5折起

▲春節年菜提前開搶！momo購物網「線上年菜博覽會」集結5,000+款年菜下殺5折起

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】農曆新年還沒到，年菜戰火已經提前點燃。富邦媒體科技(8454)旗下 momo 購物網觀察，12 月以來年菜買氣較去年同期成長近9成，關鍵字搜尋量更在單週衝破 20 萬次，顯示消費者不再等到年前才採買，「提早規劃、分批入手」已成為近年春節置辦的新常態。看準這波提前備貨潮，momo 集結百大品牌、超過 5,000 件年菜商品，推出一站式「線上年菜博覽會」，多款人氣年菜下殺 5折起。momo也同時公布 2026 年菜市場五大趨勢，從人數精簡帶動的「小組數年菜」、健康意識升溫的「蔬食年菜」、兼顧心意與溫度的「公益年菜」，到持續熱賣的「名廚飯店」與「老字號經典年菜」，反映年節餐桌正在轉變。momo 透過嚴謹食品把關與冷鏈配送，讓消費者從挑選到上桌一次到位，年菜準備更省心、團圓更有感，同時預期帶動年菜預購銷售月增300%。

廣告 廣告

▲【老協珍】TOMMI 湯米 2026 年菜套組（5 件組），優惠價1888元起

隨著家庭結構與圍爐型態轉變，年夜飯不再追求滿桌澎湃，「份量剛剛好、準備更輕鬆」成為小家庭與小組數消費者的共同首選。momo觀察，近年小件數、組合精簡的年菜搜尋量與買氣持續攀升，特別受到雙薪家庭與年輕族群青睞，也讓「小組數年菜」成為年節餐桌的新主流。

今年 momo 精選多款適合少人數享用的年菜組合，如 老協珍 TOMMI 湯米 2026 年菜 5 件套組，以佛跳牆、米糕與家常手路菜組成，份量恰到好處、不易浪費；錦霞樓 年菜 5 件組 集結紅蟳米糕、豬肚雞湯等辦桌靈魂菜色，讓少人數也能吃到完整年味；而 溫國智 主廚常溫年菜開運組，則主打常溫保存、加熱即食的小宴配置，無論提前備貨或臨時加菜都更有彈性，讓年菜準備輕鬆不費力。

健康意識抬頭，加上茹素與彈性蔬食族群擴大，蔬食年菜早已不只是「有需要才買」的替代選項，而是愈來愈多家庭年節餐桌的固定班底。momo表示消費者選購蔬食年菜時，除了是否無肉，更在意菜色是否完整、能不能吃出年節該有的儀式感，也讓「清爽但不將就」成為蔬食年菜的關鍵賣點。

今年 momo 人氣蔬食年菜包括祥和蔬食五馬送喜年菜 5 件套組，以全蔬食形式打造佛跳牆、米糕等經典年菜意象，讓素食也能吃得有年味；青葉臺菜招牌養生蔬食年菜 2+1 道組，主打順時選材與溫潤調味，清爽不油膩、長輩也安心；而 南門市場老林記珍饌多味宴 5 菜年菜套餐，則集結得獎名店招牌素菜，菜色澎湃、層次豐富，讓蔬食年節餐桌同樣有感。

除了吃得好、吃得巧，近年「公益年菜」關注度與買氣也持續穩定成長，成為兼顧年味與社會關懷的暖心選擇，讓一桌年菜不只滿足味蕾，也多了一層情感價值。今年 momo 攜手多個公益單位推出年菜方案，如喜憨兒基金會旺馬奔騰年味組，與台南名店錦霞樓合作，將經典又美味的年菜端上餐桌，同時支持身心障礙者就業；福馬迎春蔬食年菜組 則以多道風味蔬食傳遞新年祝福，兼顧清爽與善意。此外，還有育成基金會 × 娘家廚房老憨兒圍爐計畫，透過小額單菜募集方式，集結成完整年菜組合送到育成基金會，讓消費者用一份年菜，成為老憨兒圍爐時最溫暖的後盾。

講究品質與年節儀式感，「不用出門、在家吃好」成為不少家庭的首選，也讓名廚飯店年菜持續穩坐年菜市場熱銷榜。momo指出這類年菜主打豪華食材、星級工法與完整宴席配置，一次備齊主菜與經典年味，讓消費者不用搶訂餐廳，也能在家輕鬆上桌餐廳級饗宴。

今年話題亮點包括型男主廚吳秉承推出的承運鴻福賀歲宴 10 件組，一次集結佛跳牆、燉全雞、米糕等多道招牌功夫菜，適合多人團圓或宴客需求；王品集團嚴選鮮味珍饗齊盛宴，主打精燉鮑魚佛跳牆與人參燉雞湯，將熟悉的餐廳經典完整搬上年節餐桌；而 晶華酒店的年菜 8 件組，則以飯店級工法打造佛跳牆與燉雞湯等主菜，在家即可享受五星飯店規格的年節饗宴，成為重視排場與品質消費者的熱門選擇。

▲【南門市場老林記】珍饌多味宴 5 菜年菜套餐，優惠價1580元

在選擇愈來愈多元的年菜市場中，老字號品牌依舊是許多家庭圍爐時的安心首選。老字號年菜之所以歷久不衰，關鍵在於口味穩定、不易失手，加上加熱即食、省時省力，特別受到多代同堂家庭與重視傳統年味的消費者青睞，也讓「年年回購」成為一種過年日常。

今年熱銷老字號年菜包括老協珍佛跳牆寶可夢款，以經典工法結合皮卡丘、伊布與全台首創精靈球造型甕，兼具年味與收藏話題，成為親子族群與送禮市場焦點；呷七碗開運年菜 6 件套組，一次備齊佛跳牆、蹄膀、燉雞湯等經典菜色，湯頭厚實、配料豐富，讓團圓餐桌快速到位；而南門市場逸湘齋馬年行大運澎湃 6 菜套組，則匯集南門市場老舖拿手好菜，把熟悉的年節滋味一次端上桌，成為講究傳統與安心感家庭的首選。

春節年菜不只是餐桌上的料理，更是一份為家人準備的心意。momo今年集結百大品牌、超過 5,000 件年菜商品，串聯名廚飯店、老字號經典與多元話題年菜選擇，打造一站式「線上年菜博覽會」，讓消費者不用東比西找，也能快速挑到適合全家的年菜組合。搭配嚴謹的安心食品把關與完善冷鏈配送服務，從選購、配送到上桌一次到位，年菜準備更省時、省力又省心。

同步推出多檔年菜優惠活動強力助攻，《團圓饗好味》活動即日起至 1/31，單筆消費滿 999 元 即可登記抽 星視界透視海星氣炸鍋，累積消費滿 3,888 元 再享 5% mo 幣回饋；另有《賞星鮮飯店年菜》優惠同步開跑，下單指定飯店年菜就抽 STAUB 鍋具，消費滿 5,000 元 再贈 STAUB 餐具組，讓年菜一次買齊、優惠一次到位，團圓時刻更有滋味。