春節廢棄清運量爆萬件 游淑貞提配套籲民眾「自行載運」

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

隨著農曆春節將至，家家戶戶忙除舊佈新，吉安鄉公所今（6）日指出，接下來是吉安鄉清潔隊面臨年度最嚴峻挑戰的開始。根據吉安鄉公所最新統計數據顯示，今年大型廢棄物登記受理數突破 4041戶，共載運11923件大型廢棄物，自行載運101戶共238件大型廢棄物，總戶數4142戶，清運總件數高達12161件，較往年大幅增加近千戶，已達負荷載運量。吉安鄉長游淑貞提出配套措施，鼓勵民眾自主分流，自即日起自2月9日，民眾可採取「自行載運」的方式，將大型廢棄物送往「吉安鄉光華轉運站」，籲把握優惠方案期限。

「這龐大的清運數據背後，代表的是每一位清潔隊員體力的極致磨耗。」游淑貞表示，每一件沙發、每一張舊床墊，都是隊員們在寒風中徒手搬運、裝載的成果。面對今年登記量暴增，清潔隊員不僅要維持日常的垃圾與資源回收清運，更需在有限的春節倒數時間內，確保每一條巷弄、每一家戶的大型家具等廢棄物都能盡數載走。清運量能目前已處於超負荷運轉狀態，隊員們犧牲休息時間投入第一線。

再者，針對清運登記爆量可能影響部分清運時間，游淑貞表示，她懇請廣大鄉親，對這些辛勞的隊員多一份包容與打氣。吉安清潔隊具備高度專業精神，目前正全力以赴調度人力與車輛，將秉持「不留垃圾過年」的原則，直至最後一件登記廢棄物清運完成為止。

「而且為鼓勵鄉親主動配合分流、減輕第一線隊員的搬運負擔，此期間自行載運進場者將享有免費入場優惠。」游淑貞強調，為了解決部分民眾未能如期在預約截止前完成登記的困境，公所展現行政彈性，即刻釋出暖心配套方案，即日起至 2 月 9 日止，民眾可撥打電話給清潔隊，只要經電話確認未曾重複登記後，可採取「自行載運」的方式，將大型廢棄物送往「吉安鄉光華轉運站」。

在加速清運的同時，游淑貞呼籲鄉親，除舊佈新之際務必參考環境部資源回收指南，將廢棄物落實分類，特別是家中汰換的電子產品、廢電池或金屬製品以及尖銳物品，應獨立回收，不僅可避免清潔隊員清運時受傷意外發生，也能減少不必要的垃圾產出。

游淑貞直言，這些亮眼的成績單並非偶然，而是清潔隊員的無私奉獻與全體鄉親高水準配合共同堆疊出的成果。未來，鄉公所將持續推動環境永續政策，建構更優質、環保且具備美學底蘊的宜居空間。

照片來源：吉安鄉公所

