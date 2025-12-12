春節後恐有一波疫情！！疾管署：新冠「明年五月」恐升溫

疾管署擴大公費新冠疫苗接種對象，將自明年一月起開放全民接種。副署長林明誠推估，明年五月可能出現一波新冠疫情升溫，加上春節期間旅遊探親活動頻繁，病毒傳播風險提高。

疾管署擴大公費新冠疫苗接種對象，將自明年一月起開放全民接種。（示意圖／Pixabay）

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於12月9日會議中決議，自2026年1月1日至2月28日期間，將擴大新冠疫苗公費對象為「滿六個月以上尚未接種之民眾」。疾管署指出，疫苗接種後約需兩週才能產生完整保護力，因此民眾應及早接種以增強免疫保護。

目前新冠疫情處於相對低點，第49週新冠門急診就診人次為1,102人次，較前一週下降11.6%。主流變異株為NB.1.8.1，近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土死亡個案。

第49週新冠門急診就診人次為1,102人次，較前一週下降11.6%。（圖／疾管署）

疾管署監測資料顯示，自今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡。重症患者以65歲以上長者（占61%）及具慢性病史者（占80%）為主，值得注意的是，這些重症病例中有95%未接種本季新冠疫苗。

林明誠副署長提到，今年民眾接種新冠疫苗的情況較去年踴躍。65歲以上長者接種人次約93.3萬，較113年同期的71.4萬增加30.7%；50至64歲族群接種人次約40.8萬，較去年同期的34.5萬增加18.3%。目前公費新冠疫苗庫存充足，共計134.4萬劑。

疾管署表示，現階段供應ModernaLP.8.1及NovavaxJN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效。滿十二歲以上民眾可選擇任一種廠牌疫苗接種，而滿六個月以上至十一歲兒童，僅能接種莫德納疫苗。

疾管署表示，現階段供應 Moderna LP.8.1及 Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗。（示意圖／Pixabay）

根據疾管署資料，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當水平，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高。疾管署呼籲，民眾切勿忽視疾病威脅，尤其是六十五歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應注意。

冬季為呼吸道傳染病好發季節，加上春節連續假期將至，疾管署提醒民眾應提高警覺，及早接種疫苗建立保護力。專家會議評估認為，透過擴大疫苗接種對象，可有效提升整體社區免疫力，減少疫情對醫療體系的衝擊。

