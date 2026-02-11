春節後邀五院院長茶敘 總統：盼化分歧為團結

賴清德總統預計農曆春節過後邀請五院院長茶敘，盼促進朝野溝通、凝聚共識。賴總統今天(11日)回應媒體詢問時表示，先不談這場茶敘的話題或任務，一切自然發展，但「見面三分情」，希望過年期間大家彼此說好話，並為國家多做好事，他也期望茶敘後能化分歧為團結、化干戈為玉帛。

立法院長韓國瑜日前透露賴清德總統在農曆春節後將邀請五院院長茶敘，總統府也證實此事，強調當前台灣正面臨多重國內外情勢挑戰，政黨之間立場或有不同，但國家只有一個，總統誠摯期盼五院增進溝通、凝聚共識，攜手為國家做好事、為人民解決問題。

賴清德總統11日偕同三軍司令一同召開「守護民主台灣國防特別預算」記者會，有媒體問及邀五院院長茶敘是否代表將積極與在野黨溝通，盼今年度總預算及國防特別預算條例能儘速通過。

賴總統回應表示，因為上次邀請時，韓國瑜多所為難，希望能夠得到各黨的授權，所以這次府方不會特別強調茶敘的任務，但「見面三分情」，他希望過年期間大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。

總統並談及他看到韓國瑜已對外宣稱希望在茶敘中用「化」字化解朝野歧見，他也希望能達到這樣的目標。總統說：『(原音)他要用一個化字，所謂「大事化小、小事化無」，還要「逢凶化吉」，這個基礎上也不錯，也許我們在茶會之後，能不能達到一個叫做化誤解為理解，然後化分歧為團結，化個人小利為國家大利，化干戈為玉帛，我們大家一起來努力吧。』

至於外界關注茶敘的細節安排，總統府日前表示，總統誠摯歡迎五院院長出席，但考量各院公務繁忙，相關時間仍待後續協調安排，期盼於年節過後合適的時機順利舉行，化歧見為共識，讓憲政運作更加順暢。(編輯：陳文蔚)