春節後邀五院院長茶敘 賴清德：相信大家為國家的信念應該都有

總統賴清德將於農曆春節後邀請五院院長茶敘，交流意見、增進溝通、凝聚共識。（總統府提供）

總統賴清德將於農曆春節後邀請五院院長茶敘，交流意見、增進溝通、凝聚共識。賴今日於記者會上被問及是否會與立法院長韓國瑜溝通總預算、國防特別預算？他回應，不會強調何種任務，就自然發展，「見面三分情，過年期間，大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情」。

賴清德今（11日）同國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐，於總統府內召開「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。賴提及，美國近期公布的國家安全戰略報告強調「集體防禦、責任分攤」，在印太區域和平議題上，除了美國協助以外，各國均有共同承擔責任。

廣告 廣告

賴清德指出，日本與南韓的國防預算都超過1兆元，台灣目前僅約8,000多億元，而此次提出的1.25兆元，分8年編列，平均每年約1,500億元。他期盼國人支持國防特別預算，同時希望朝野黨團在新會期儘速審議通過，讓國際社會看見台灣守護台海和平穩定的決心；若台灣不盡心盡力，難以期待國際社會對台灣與台海和平的支持。

針對年後五院院長茶敘，賴清德表示，主要就是茶敘，因為上次邀請韓國瑜時他多所為難，也希望能夠得到各黨的授權，所以我們大概不會特別去、去強調什麼樣的任務，「見面三分情，過年期間，大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情」。他也看到韓國瑜以對外講，他要用一個「化」字，大事化小、小事化無，還要逢凶化吉。

「這基礎上也不錯，也許我們在茶會之後能不能達到叫做，化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛，我們大家一起來努力吧」。賴清德強調，先不談要談話內容與話題為何，就是聊天、就是茶敘，能夠茶敘到何種程度，「我們就自然發展，我相信大家為國家的信念大家都有」。

更多鏡週刊報導

美參議員轟在野黨砍國防預算 國民黨回嗆：甚感遺憾

藍白4度封殺國防預算 黃暐瀚：直接擋在程委會非常不負責任

翁曉玲預告繼續擋！國防預算遭三度封殺 AIT回應了