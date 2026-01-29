春節復康巴士服務不間斷

春節期間復康巴士服務不中斷，預約統一於二月十二日下午五點截止。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

為因應身心障礙者春節期間返鄉團圓、就醫及必要外出之交通需求，基隆市政府配合一一四年六月上路之復康巴士新制，已完成一一五年春節期間復康巴士營運規劃，確保連假期間服務不中斷，讓有需求的身心障礙市民，仍能安心、便利地使用復康巴士接送服務。

一一五年春節連假共九天（自二月十四日至二月二十二日），為確保服務順暢及車趟調度，基隆市府除持續提供交通接送服務外，同步開放春節期間及假期後車班（二月二十三日及二月二十四日）之提早預約，市府依現行分級預約制度，訂定預約優先順序與開放時程，等級一：自一月三十日（五）起，開放提早預約至二月二十四日。等級二：自二月二日（一）起，開放提早預約至二月二十四日。等級三：自二月五日（四）起，開放提早預約至二月二十四日。等級四：自二月九日（一）起，開放提早預約至二月二十四日。

此外，提醒民眾春節期間（二月十四日至二月二十四日）之復康巴士預約，統一於二月十二日下午五點截止；春節期間復康巴士服務時間為每日早上八點半至晚間九點。復康巴士採預約制辦理，春節期間不提供二月十四日至二月二十三日之臨時預約或服務異動，如搭車當日因不可抗力因素無法搭乘，可撥打客服專線０二-二四六八-０六五五取消車趟，以利車輛資源有效調度。

民眾如有需求，可透過基隆市政府社會處line@(基隆社會處小幫手)，或至預約平台（https://maas.klcg.gov.tw/）線上預約，或可透過客服專線等方式申請。