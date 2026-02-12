春節必衝「蚵仔寮」！岡山警貼心疏導 海鮮美景雙重享受零塞車

走春首選蚵仔寮，岡警交通疏導，海味美景一次滿足。〈圖／記者蔡宗武翻攝〉

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】春節連續假期將至，蚵仔寮漁港以新鮮海產、漁村海景，成為民眾走春旅遊的熱門景點。年節期間，蚵仔寮漁港周邊預期將會聚集大量人車潮，不僅能品嚐現撈海鮮、採買年貨，更可漫步港區欣賞海天一色美景，感受濃濃年節氣氛。

為因應春節連假期間返鄉及觀光車潮，岡山分局規劃相關交通疏導勤務，於蚵仔寮漁港重要路口(漁港一路與港七街) 編排警力執行交通疏導與秩序維護工作，並加強取締違規停車，以確保交通順暢。

警方呼籲，用路人行經蚵仔寮漁港周邊道路時，務必遵守交通規則與員警指揮，減速慢行，避免任意穿越道路及違規停車，並可多加利用周邊合法停車格位及停車場，避免違規停車造成其他用路人不便，共同維護良好交通秩序。

外地旅客如要前來蚵仔寮漁港，相關交通路線，提供用路人參考：

一、國道路線：

(一)國道1號岡山交流道下→沿市道186線經安招路→經介壽路→接台19甲→經介壽西路→經石潭路→右轉信興一路→左轉信義路進入台17線→經和平路、大舍北路、大舍南路→左轉通港路→右轉漁港一路→蚵仔寮漁港。

(二)國道3號燕巢交流道下→左轉鳳東路(台22線)→接旗楠路→右轉土庫一路→接德民路→右轉右昌街(台17線)→接德中路→再接典昌路→左轉通港路→右轉漁港一路→蚵仔寮漁港。

二、大眾運輸：到高鐵(左營)/台鐵(新左營)/捷運(左營) 後站轉乘紅53公車(主線-蚵仔寮漁港下車、或副線-蚵仔寮漁港(北極殿)下車步行約3分鐘即可抵達；區間線未停靠蚵仔寮漁港)

岡山分局也建議，春節出遊前往蚵仔寮漁港觀光民眾，除自行駕車前往外，請多加利用大眾交通運輸工具、共乘計程車前往，以避免壅塞車流影響遊興。最後再次提醒出遊民眾，行車時務必減速慢行、遵守交通號誌，切勿酒後駕車，確保自己與他人的生命安全，平安歡度春節連假。

