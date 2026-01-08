春節必買！ 150元暢遊台南4大經典古蹟＋6大景點優惠

〔記者洪瑞琴／台南報導〕春節出遊想省錢又玩得盡興？台南推出的「2026台南古蹟漫遊券」1月10日正式開賣！只要150元，就能從安平古堡、赤嵌樓、安平樹屋、億載金城4大古蹟中自由選2，悠閒漫遊府城歷史景點，而且票券使用無期限，下次來還能繼續玩。

套票設計簡約又有質感，把古蹟輪廓巧妙融入文字與摩登風格，象徵古蹟與城市生活密不可分。漫遊券除了省去排隊買票的麻煩，還有彈性使用的好處，讓遊客隨時安排府城慢旅行。

南市文化局表示，4大古蹟各有特色，安平古堡見證台灣大航海時代歷史起點；赤嵌樓融合荷蘭、清領及漢人信仰文化；安平樹屋展現人文與自然共生的奇景；億載金城則保存完整清代海防設施，是近代軍事智慧的見證。

更棒的是，持漫遊券到今年8月31日前，還能在6大人氣景點享全票5到95折不等優惠，包括台南孔子廟、國立台灣歷史博物館、四草綠色隧道、安平定情碼頭德陽艦園區、安平航海城、十鼓文創園區，讓旅程更豐富多元。一次來台南逛不完，下次來還可以出示漫遊券繼續玩，超級貼心！

「2026台南古蹟漫遊券」限期販售至8月31日，只在4處古蹟售票口獨家開賣，兼具紀念與收藏價值，而且可做為發送給遠方親友的另類「邀請函」、留府城回憶的超級好選擇。手刀搶票，春節就從台南古蹟慢遊開始！

國定古蹟赤崁樓，認識台南、認識台灣。(記者洪瑞琴攝)

遊台南必玩景點安平古堡。(記者洪瑞琴攝)

「全台首學」台南孔廟，國內外旅客探索台南的路徑之一。(記者洪瑞琴攝)

