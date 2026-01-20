春節急診不塞解方！ 台大.北榮推「公床」跨科收治

台北市 / 綜合報導

去年春節連假期間，醫院急診室壅塞問題備受關注，為了避免類似情況今年再次發生，包括台大醫院和台北榮民總醫院等，都推出「公床」制度，調度控床，台北榮總院長表示，「同質性高」的才會互相簽床，不過護理團體也呼籲，要注意給予醫事人員相關教育訓練，以及跨科借床調度，是否增加護理人員工作負荷等問題，進一步造成春節後離職潮 的問題 。

病床排到急診室外，有的病人排隊苦等病床，醫護量能拉警報急診大塞車，為了避免今年春節連假期間，類似的急診壅塞情況再度重演，像是台大醫院台北榮總祭出公床制度。

台大醫院發言人陳彥元說：「需要在我們醫院裡面住院，那就會判斷說，他到底是往哪一個病房去，那所謂的公床就是，我們額外調度的跨科別的病房，還是會先判斷說，他是符合內科系病房，還是外科系病房。」

台北榮民總醫院院長陳威明說：「同質性如果高的，我們現在做一些靈活運用，我們施行已經好幾個月，發現結果不錯，也沒有同仁的投訴，跨科，只要護理師有好的訓練，這個不是問題，目前我們不是亂簽(床)，我們還是有同質性高的才會簽(床)。」

台大醫院公床制度「統一控床」，而台北榮總則強調，「同質性高」的科別能支援調度，力拚不再讓病人滯留急診。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說：「樂見各家院所，針對急診壅塞，來提出病床的調度對策，但必須要注意危險跨科支援情況是否有發生。」

護理師護士公會全聯會副理事長馬淑清說：「我們是不是該給我們的醫事人員該有的教育訓練，醫護人員有沒有因為這次跨科借床，或者是這些大內大外的床位調度之下，去收治了他非專科病人的情況，而導致工作負荷和不安全感增加，而導致的春節過後的離職潮。」

醫院推「公床制度」，想解決急診壅塞的壓力，不只要顧及病患權益，相關配套也得到位，避免增加醫護人員的負擔。

