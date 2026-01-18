春節急診不塞車 台大首開公床

就怕過年急診又塞車，衛福部要求醫院每天回報急診待床等7項指標。台大醫院今年首開「公床」，病房不分科別，由中央控床。（本報資料照片）

就怕過年急診又塞車，衛福部上周更公布春節整備方案，要求醫院每天回報急診待床等7項指標。為達標，台大醫院今年首開「公床」，病房不分科別，由中央控床，只要急診室爆滿「先把病人轉上去」，盼年後不再出現「病人躺到大廳」。台北榮總近期已啟動「控床」，但僅限同質性高的科別，避免護理師因不熟悉而導致病人傷害。

今年春節假期長達9天，防重演去年急診壅塞，衛福部今年蘿蔔棒子齊出，砸16億元給醫護過年加成，同時將每日監測7大指標，包括急診每日待診數、急診轉住院超過48小時比率等，要求全國203家急救責任醫院每天10點前要回報，

台大醫院發言人陳彥元坦言，每天回報指標將增加行政負擔，但醫院1個月前仍擬定作戰計畫，調整收住院方式，要求第一線醫護判斷住院需求必須更精準，盡快轉出不需住院病患。

台大醫院企劃管理部主任邱瀚模也表示，今年度將打破專科病房限制，只要急診病人有需要，就會在要求的時間內送到樓上病房，增加病床流轉，盼年後病人躺到走廊與大廳狀況不復見。

北榮院長陳威明表示，過去他很反對中央控床，嚴格遵守病房科別限制，神外病人只能住神外病房、內科病人只能住內科病房，避免護理師不熟悉，也避免醫師跑來跑去。

「不過嚴苛執行的結果，導致病人都塞在急診室。」陳威明表示，近2個月開始以「內、外科分開」為原則，讓同質性高的科別可以共用病房，如骨科和神經外科一組、五官科一組等，執行約1個多月就解決急診壅塞問題，因此今年過年會持續控床，急診室也備有十幾張加護病床，在急診滯留的病患也能得到專業的照顧。他也呼籲中央，明年應持續春節看診費加成，不要總讓醫護「共體時艱」。

中華民國護理師公會全聯會理事長陳麗琴則表示，不同科別屬性差異大，護理人員受過訓練才知道不同疾病的應對方式，醫院應先辦理教育訓練；若病人嚴重度高，應由本科收治，否則會造成護理負擔。

台大醫院企業工會祕書長邱宇弘表示，近期陸續收到台大與北榮員工申訴，不滿業務工作被調動，尤其不同科別處理性質有差異，建議醫院不要挖東牆補西牆，哪個科人力不足就補該科。