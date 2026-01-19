春節急診不塞車 台大首開「公床」不分科別可用

就怕過年急診又塞車，衛福部上週公布春節整備方案，要求醫院每天回報，急診待床等7項指標。為了達標，台大醫院今年首開「公床」，也就是病房不分科別，由中央來控床，只要急診室爆滿，就會「先把病人轉上去」，希望年後別再出現過往病人躺到大廳的現象。

台北榮總近期也同步啟動「控床」，但僅限同質性高的科別，像是神外病人只能住神外病房、內科病人只能住內科病房，避免護理師不熟悉，也避免醫師奔波。

