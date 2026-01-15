春節急診塞車會重演嗎？衛福部端出「4措施」：護理人力比去年多

衛福部今（15）日召開115年春節醫療量能整備記者會。游騰傑攝



去年春節急診壅塞引發社會關注，衛福部今年提前備戰，強調將從「人力補強」與「輕重症分流」雙管齊下，避免急診塞爆重演。衛福部次長莊人祥今（1/15）日指出，今年護理人力較去年增加，並規劃春節期間啟動「假日輕急症中心（UCC）」，分流大量輕症患者，讓醫院急診量能專注處理重症需求。

在護理人力方面，根據衛福部最新護理人力監測。2024年12月全國護理人員執業人數為19萬3,876人；至2025年12月，執業人數已增加至19萬8,526人，顯示整體護理人力較前一年有所成長。衛福部強調，將持續透過患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防，確保春節期間醫療量能穩定運作。

衛福部今召開「115年春節醫療量能整備宣導記者會」，根據分析，春節急診就醫人次為平日1.5至1.7倍，以非重症為大宗，原因包含天冷、家庭團聚與聚餐等活動造成呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎盛行，以及基層診所開診少導致求診人潮流向醫院、醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院需求患者入住作業。

衛福部次長莊人祥說明，為了確保民眾春節期間就醫順暢，衛福部從1月31日至3月1日推動春節整備專案，四大策略包含，一、提早因應，設有急診監測7項指標強化調度，並請藥商提高季節性傳染病藥品安全庫存及供應量；二、患者分流，開設傳染病特別門診、UCC；三、擴充春節醫療量能，健保署投入16億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，以鼓勵開診；四、強化區域聯防，透過中央、地方政府與醫療院所合作確保醫療網絡運作。

針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一（2/17）至初三（2/19）開設「傳染病特別門診」，有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。衛福部也指出，民眾除了醫療院所外，就醫也可利用台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地13處UCC求診，開診科別包含內兒科、外（骨）科，春節9天連假提供7天服務，僅除夕（2/16）、初五（2/21）未提供服務。

此外，春節連假從2月14日至22日，不少人準備外出旅遊，在春節前，應充分備足需要的藥品。衛福部表示，慢性病患者預訂回診日或慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節連假期間者，可提前14天、自1月31日起回診由醫師處方給藥或預領下個月（次）藥量，避免用藥中斷，影響疾病控制。一般民眾居家也可準備腸胃、感冒症狀用藥，以備不時之需。

衛福部提醒，民眾應落實勤洗手、注意飲食清潔及在人潮擁擠處戴口罩等個人衛生防護。若有發燒、咳嗽等類流感症狀，請戴口罩、儘速就醫及在家休息。

