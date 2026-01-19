春節急診壅塞解方！台大醫院首創「公床」制度

為避免春節期間急診壅塞重演，衛福部投入16億元提供醫護加成，並要求全國203家急救責任醫院每日回報急診待床等7項指標。台大醫院今年首度打破專科病房限制，推出「公床」制度，由中央統一控床，不分科別收治病患；台北榮總則已啟動同質性科別控床，執行1個多月後急診壅塞問題獲得改善。

台大醫院指出，今年度將不再受限於專科病房規定，增加病床流轉效率，期盼年後不再出現病人躺在走廊與大廳的情況。(圖/資料照)

台大醫院企劃管理部主任邱瀚模指出，今年度將不再受限於專科病房規定，只要急診病人有住院需求，就會在要求時間內送往樓上病房，增加病床流轉效率，期盼年後不再出現病人躺在走廊與大廳的情況。台大醫院發言人陳彥元坦言，每日回報指標確實增加行政負擔，但醫院1個月前已擬定作戰計畫，調整收住院方式，要求第一線醫護更精準判斷住院需求，盡快轉出不需住院的病患。

台北榮總院長陳威明表示，過去他嚴格反對中央控床，堅持神經外科病人只能住神經外科病房、內科病人只能住內科病房，避免護理師因不熟悉而導致病人傷害，也避免醫師跑來跑去。然而嚴苛執行的結果，導致病人都塞在急診室。近2個月開始以「內、外科分開」為原則，讓同質性高的科別共用病房，如骨科和神經外科一組、五官科一組等。

陳威明指出，執行約1個多月就解決急診壅塞問題，因此今年春節會持續控床，急診室也備有十幾張加護病床，讓在急診滯留的病患也能得到專業照顧。他也呼籲中央，明年應持續春節看診費加成，不要總讓醫護「共體時艱」。

衛福部為預防重演去年春節急診壅塞情況，草擬7項急診壅塞監測指標，要求全台205家急救責任醫院於1月12日進行試填。（圖／中天新聞）

衛福部針對今年長達9天的春節假期，除了提供醫護過年加成外，也將每日監測7大指標，包括急診每日待診數、急診轉住院超過48小時比率等，要求全國急救責任醫院每天上午10點前回報。

中華民國護理師公會全國聯合會理事長陳麗琴表示，不同科別屬性差異大，護理人員必須受過訓練才知道不同疾病的應對方式，醫院應先辦理教育訓練；若病人嚴重度高，應由本科收治，否則會造成護理負擔。台大醫院企業工會祕書長邱宇弘則表示，近期陸續收到台大與北榮員工申訴，不滿業務工作被調動，尤其不同科別處理性質有差異，建議醫院不要挖東牆補西牆，哪個科人力不足就補該科。

