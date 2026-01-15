春節急診壅塞重演？ 流感升溫！羅一鈞：放假前恐現13萬人就醫 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

去年農曆春節期間，因為流感、腹瀉疫情夾擊，出現各大醫院急診壅塞慘況，病人一度塞了1個月才消化，今年春節連假長達9天，外界擔憂會否重現急診壅塞，對此，疾管署署長羅一鈞今（15）日分析最新疫情，強調國內的流感疫情上周已出現升溫趨勢，接下來有可能每周以5至10%增幅往上升，預估在2月14日連假開始之前就診人次就上看13萬人次，但已經較今年前二波高峰為低，他認為「可以過個相對緩和的好年」。

根據衛福部分析，春節急診就醫人次為平日的1.5至1.7倍，以非重症為大宗，原因包含天冷、家庭團聚與聚餐等活動造成呼吸道傳染病、病毒性腸胃炎盛行，以及基層診所開診少導致求診人潮流向醫院，而醫院因人員輪休關閉病床影響緊急住院需求患者入住作業。

衛福部下午就召開記者會，宣布推動「春節整備專案」，希望透過春節期間開診就給付加成、獎勵醫院開設傳染病特別門診、假日輕急症中心（UCC）春節不打烊等策略，避免重演去年

急診壅塞的慘況。

羅一鈞表示，去年春節期間的急診壅塞，主要是受到流感、腹瀉疫情夾擊，而去年國內已出現二波流感高峰，第一波就是春節後類流感就診人次達到19.2萬人次最高峰， 第二波則是少見的秋季流感疫情，就診人次破11萬人次，為第二高峰。

羅一鈞說，目前流感疫情動態，根據疾管署監測，上周已經開始出現有升溫趨勢，預估每周會以上升5%至10%的趨勢往上爬，有可能在2月8日至2月14日當周，達到12至13萬人次的高點情形，但已經較前二波高峰緩和，且目前國內也沒有腹瀉疫情現象，今年可能可以過個相對緩和的好年。

不過，為超前部署，羅一鈞強調，針對呼吸道及腸胃道等傳染病，會獎勵急救責任醫院於初一（2月17日）至初三（2月19日）開設「傳染病特別門診」，每診次獎勵1萬元，如看診醫師為兒科、感染科或胸腔內科，每診次獎勵1.5萬元，且要求獎勵費用應有80%分配予相關工作人員，至少1千診次，民眾有就診需要，可至醫院、疾管署及各衛生局網站查詢。

羅一鈞說，因應流感預期將升溫，疾管署也放寬流感抗病毒藥物使用規定，1月20日至2月28日適用，約4489家儲備點，目前庫存約225萬人份，含口服型、吸入型及原料藥，庫存十分充裕。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

