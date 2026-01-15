春節急診壅塞 蘇俊賓籲強化分流資訊

嚴防春節急診塞爆，桃園市副市長蘇俊賓提兩解方：擴大全國性輕重症分流資訊與風險預判納入氣候條件。（蘇俊賓辦公室提供）

記者陳華興／桃園報導

行政院會十五日報告一一五年春節醫療量能整備專案，桃園市副市長蘇俊賓表示，這幾年過年期間衛福部鼓勵基層診所開業，然而效果不彰，年假期間還是有大批民眾赴急診就醫，關鍵在於醫療的提供方與接受方缺乏實質的政策支持與資訊。民眾遇有需求，全部往大型醫療中心的急診室，造成醫療量能癱瘓，受害的還是等待的民眾。

蘇俊賓指出，現有的宣導方式為依賴健保APP提供資訊服務，恐較淪為被動，過年就醫型態不同於平日，存在很高的不確定性，民眾無法預料過年期間會生病，自然不會早早下載App收集資訊，過年期間會，一旦有這個需求，最後在資訊不明的情況之下還仰賴大醫院急診室。

另外，很高比例的民眾，過年期間生活的區域並不在自己原本生活的縣市，對於基層診所的資訊和信賴度不足，也是過去輕、重症無法無法分流的主要原因。民眾即便自己知道是輕症，也無法知道所在地區的哪些基層診所適合，自然還是到大醫院。

今年這個計劃的成敗關鍵，在於過年期間，各縣市所鼓勵開業的基層診所服務量能能否提升，民眾的接受度高不高。其中的關鍵就在民眾是否能夠得到兩個關鍵的資訊，「急診風險分級」以及「鄰近適合有開業之診所」。在資訊對等的情況下，因為輕症而先選擇到基層診所看病。除了落實分流，也免去等待，可以快速得到醫療資源。

蘇俊賓認為這是兩面性的，今年提高開業加給獎勵如果成功分流輕症患者，明年過年願意開業的基層診所就更多了。所以今年一定要把基層診所提供服務的資訊、分流的基準當作重大的課題，考量過年期間多數民眾生活空間也跨縣市，應該有中央統籌宣傳，不能各縣市各做各的。

另外，蘇俊賓也指出，依據過往的統計，以及一九九九的通報，春節期間緊急醫療需求的量能與氣溫高度相關，除了流行性感冒之外，就是心血管疾病，建議中央現有的流行病與醫療量能預判機制應該納入氣候條件，應提前掌握春節期間氣溫變化趨勢，而這些都與消防救護單位OHCA送急診的量能與人員配置具有高度正相關，及早啟動因應措施，必要時啟動縣市區域聯防。