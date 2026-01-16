春節急診年年塞 衛福部砸16億推分流、加成能否真解壓？

春節連假向來是急診最繁忙時段，非急重症患者集中湧入，加上病床周轉變慢，常導致候床時間拉長、醫護人力吃緊。（圖片來源／信傳媒編輯部）

農曆春節長假向來是國內急診最吃緊的時段。 根據歷年統計，春節期間急診就醫人次常比平日增加約1.5倍以上，其中多數為呼吸道感染、腸胃炎、慢性病不適等非立即危及生命的患者，但在基層診所休診、醫院人力輪休、病床調度受限的情況下，這些病人仍集中湧入急診，導致候床時間拉長、醫護負荷加重，也連帶影響真正急重症患者的照護效率。

為避免今年春節再度出現急診長時間壅塞，衛福部15日召開記者會，宣布投入約16億元經費，將從1月31日至3月1日推動「春節整備專案」，並提出4大策略，結合分流就醫、醫療量能監測及健保加成等措施，以確保民眾春節期間就醫順暢結合分流就醫、醫療量能監測及健保加成等措施，希望在連假期間降低急診壓力。

不過，醫界也直言，相關措施多屬「止痛藥型」解方，是否能真正改善結構性問題，仍有待觀察。

急診為何一到春節就塞？

一名不具名的急診醫師指出，春節壅塞並非單一因素造成。「一方面，基層診所與部分專科門診休診，使原本可在社區端解決的病患被迫轉往醫院；另一方面，住院病床在春節期間周轉變慢，導致急診等床患者滯留。」

此外，春節正值流感與其他呼吸道傳染病高峰期，高齡與慢性病族群一旦感染，往往需要較密集的醫療觀察，進一步推高急診與住院需求。

在這樣的背景下，急診不只承接「急」的病人，也成了假期醫療缺口的替代出口，讓急診功能被迫長期超載。

分流成關鍵，輕症不再一律擠進急診

為減少非必要的急診就醫，衛福部延續近年推動的分流策略，在春節期間擴大假日輕急症中心（UCC）與傳染病特別門診的使用。

UCC主要服務檢傷分級較低的患者，例如發燒、喉嚨痛、腸胃不適、輕微外傷等，開診時段涵蓋假日上午至深夜，目的是讓輕症患者有「不是急診、也不是等到年後」的第三種選擇。春節期間6都13處「假日輕急症中心（UCC）」不打烊，分擔急診量能。

同時，急救責任醫院在春節初一至初三開設傳染病特別門診，集中處理流感、腸胃炎等常見感染症，降低交叉感染風險，也避免這類患者直接湧入急診候診。

但過去經驗顯示，UCC的實際使用率並不平均，有些地區門診人數偏低，顯示分流措施除了設點，仍仰賴民眾對就醫選項的理解與信任。

為因應春節急診壅塞，衛福部啟動春節整備專案，擴大假日輕急症中心（UCC）與傳染病特別門診，希望分流輕症患者。（圖片來源／衛福部提供）

醫師提醒，輕微症狀可優先使用UCC或特別門診，但若出現胸痛、呼吸困難、意識不清等警訊，仍應立即前往急診。（圖片來源／衛福部提供）

加成給付撐人力，但效果有限

在人力面，衛福部透過健保署編列約16億元經費，針對春節期間持續開診的急診、門診、住院及藥事服務提供加成給付，期望提高醫療院所與醫事人員留守意願。

健保署長陳亮妤說明，健保署獎勵基層診所開診，希望民眾小病別跑跑大醫院，且依開診意願設定西醫基層診所診察費、藥事服務費加成比率，小年夜、小年夜前一日及初六加成30%，除夕至初三加成100%，初四、初五加成50%。醫院急診及住院診察費、藥事服務費、護理費加成，從小年夜前一日至初六為止，均加成100%，盼醫院開床，減少急診壅塞。

不過，部分醫師私下坦言，加成確實能彌補部分收入，但難以完全解決人力短缺問題，尤其在護理人力本就吃緊的情況下，春節排班仍高度依賴個人意願與團隊互相支撐。

量能監測上線，試圖提早預警

為避免急診壅塞「來得又急又猛」，衛福部今年也強化急診量能監測，要求醫院定期回報包括等待住院人數、急診滯留時間等指標，並區分成人與兒童族群，作為區域調度與支援的參考依據。

一旦部分醫院壓力過高，地方衛生局與緊急醫療應變體系可啟動橫向協調，引導病患分流至鄰近院所。

專家提醒，春節分流措施確實有助降低急診壓力，但民眾的就醫判斷仍是關鍵。輕微症狀可優先使用UCC或特別門診，但若出現胸痛、呼吸困難、意識改變、持續高燒不退、嚴重脫水等警訊，仍應立即就醫，不必因擔心壅塞而延誤治療。

醫師也建議，慢性病患者務必提前備妥藥物，家中準備基本常備藥與簡易醫療用品，可有效降低春節期間非必要急診就醫。

