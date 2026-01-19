春節急診避免壅塞 北榮、台大啟動病床調度機制

（中央社記者曾以寧台北19日電）今年農曆春節連假長達9天，醫療機構休診，醫學中心超前部署防範急診壅塞，台北榮民總醫院啟動性質相近科別住院遷床調度，台大醫院也推出「公床」控管，避免病患滯留急診。

國內去年初出現前所未見的急診壅塞，民眾、醫護怨聲載道。今年農曆春節將從2月14日休到2月22日，為避免連9天假日重演去年急診壅塞情況，衛生福利部及各大醫院無不積極備戰。

台北榮總院長陳威明今天接受媒體聯訪表示，北榮多年來急診壅塞都不算嚴重，也都可以妥善處理。此外，去年在急診室動線上也做了調整，把環境做得更好，遷床系統也已進行調整。

陳威明說明，過去為了堅持專科化，不同科別的患者不會跨科遷床，例如骨科住院病患不會遷到神經外科、腸胃科不會遷到心臟內科，但現在改為靈活運用，且也不是亂遷、有床位就塞，而是有同質性高的才能遷床。

陳威明說，遷床作法已經施行數月，醫療照護品質沒有受影響，就是要超前部署、為春節9天假期做準備，目前北榮急診室滯留率都控制在閾值之下。

衛福部日前表示，今年投入至少新台幣16億元，獎勵醫療院所及社區藥局開門，包括門診打抗生素、傳染病特別門診都有加碼。

陳威明說，重賞之下更有勇夫，這些醫護人員守在第一線，放棄跟家人團聚的時間，照顧國人健康，給他們鼓勵是政府的德政，新年他自己也會陪著醫護鎮守醫院，「大家安心過年，健康我們幫你們守護」。

台大醫院今年亦採取類似作法，院方發言人陳彥元今天對媒體表示，台大醫院今年推出「公床」制度，統一控床，急診病人只要有住院需求，在還有床位可用且符合相關規定，就會儘快收治，以避免急診病人等床導致急診人滿為患。

至於台中榮總中榮3名醫師違規讓廠商進手術室案。陳威明說，如果屬實，該辦就辦、該處理就處理，但自己仍相信此為個案事件，99%以上的人應該都遵守規定。台中榮總是非常好的醫學中心，更是中部地區唯一的公立醫學中心，也很努力，相信中榮的管理階層會嚴格處理，盼外界不要打擊台中榮總士氣。（編輯：陳清芳）1150119