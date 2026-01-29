春節急診量恐飆1.7倍 衛福部砸16億元催出逾7成開診率

春節急診量恐增至平日1.7倍，衛福部長石崇良說，衛福部提前投入16億元加成，目前醫院開診率逾7成、部分地區診所破一成，預期春節醫療量能優於往年。(記者邱芷柔攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕春節期間急診就醫量約為平日的1.5至1.7倍，去年壅塞陰影仍在，今(2026)年春節連假長達9天，衛福部長石崇良今(29日)表示，政府已提前投入16億元健保加成，鼓勵院所開診，初步統計，醫院開診率已逾7成，部分地區診所開診率破一成，預期春節醫療量能可望優於往年。

石崇良今出席立法院衛環委員會，就春節急診醫療人力調度進行專題報告並備詢。他表示，因應春節期間民眾就醫需求，健保已規劃門診開診、住院與急診收治等多項加成獎勵措施，以提升院所投入意願，政策發布後同步調查各院所開診情況，初步結果顯示今年春節開診率較去年明顯提升。

廣告 廣告

石崇良說，以去年春節為例，除夕至初三期間，尤其初一、初二、初三，醫療院所開診率最低，不過目前調查，醫院開診率已超過70%，診所開診率也呈上升趨勢，部分地區甚至突破一成，醫院端並同步強化彈性調度、預留床位，顯示春節醫療量能正逐步提升。

另一方面，流感疫情也是春節期間的重要變數。石崇良表示，依疫情監測資料，截至上週流感尚未進入流行高峰，急診類流感就診占比還未突破11%的流行閾值，不過他也指出，不能掉以輕心，疫情仍可能持續升溫，春節期間仍須密切觀察疫情變化，並持續強化醫療量能整備。

衛福部報告也指出，為避免春節再度出現急診壅塞，已提前啟動整備機制，規劃「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四大策略。在量能擴充方面，春節期間透過健保加成獎勵投入約16億元，提高診察、護理與藥事服務給付，鼓勵院所開診與收治病患，並規定至少8成獎勵金分配給第一線醫護，部分獎勵與急診指標掛鉤。

另為分散急診壓力，急救責任醫院初一至初三須開設特別門診，六都並設置13處「假日輕急症中心」處理輕症患者。自1月12日起，全國205家急救責任醫院每日回報急診量能指標，春節期間由衛生局與區域應變中心即時監控，一旦量能吃緊，將啟動跨院協調，讓重症患者能獲得即時治療。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南投春節醫療不打烊 6醫院特別門診時間表出爐

台東縣慢箋「送藥到府」 春節期間5大弱勢對象可享服務

粗茶淡飯恐短命？研究揭長壽新秘訣：想活過百歲關鍵是「這1物」

健康網》口臭刷不掉 牙線、刮舌都沒用 研究揭真凶在這

