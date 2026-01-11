春節急診防塞！衛福部推7監測指標 首度區分成人與兒童

衛福部針對今年長達9天的春節連假，草擬7項急診壅塞監測指標，要求全台205家急救責任醫院於1月12日進行試填，盼能避免去年春節期間全國醫院急診嚴重壅塞的情況再度發生。相關指標的完整定義與意涵，將於1月15日由衛福部次長林靜儀及醫事司長劉越萍召開記者會對外說明。

衛福部為預防重演去年春節急診壅塞情況，草擬7項急診壅塞監測指標，要求全台205家急救責任醫院於1月12日進行試填。（圖／中天新聞）

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，目前監測指標的細節內容仍待行政院院會拍板後於春節期間施行。她說明，這些指標將透過「緊急醫療管理系統(EMS)」填寫，若發現實務操作或數據呈現仍需調整，將盡速進行修正。

劉玉菁指出，7項指標多為既有項目，包括急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時等，不過草擬方案將首度把每日等待住院人數區分為「成人」與「兒童」，以更細緻掌握急診服務量能及實際狀況。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說明，就先前初步討論結果，7項指標包括每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時比率、檢傷分類1級病人6小時內轉進加護比率、待床及留觀床比例、急性一般病床可收治率、急診轉住院比率、特別門診開診診次。

急診壅塞7項指標多為既有項目，包括急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時等。（示意圖／Pixabay）

洪子仁指出，這些項目可分為量能、品質、分流3大管理方向，藉由待床人數、留觀床位、病床可收治率，即時掌握醫院量能；急診滯留時間、轉進加護病房比率可檢視急診流程效率；急診轉住院占全院住院比率、特別門診則可評估是否有效分流。

針對相關指標是否增加醫院行政負擔的疑慮，劉玉菁強調，設計指標時將降低第一線人員負擔為重要原則。相關數據將盡量由醫院既有的醫療資訊系統自動產出，避免人工計算，而若涉及比率型內容，也將由系統自動換算，僅需填相關數值不需自行計算。

劉玉菁說明，當監測指標出現量能吃緊時，6個區域的緊急醫療網絡如果有特定醫院出現量能吃緊，區域內的相關醫院就會協助，重症、急症就會進行區域調度。調度將維持現況已建立的模式，不過透過監測就是更細緻的了解急診壅塞的狀況。

