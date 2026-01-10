春節急診防塞！衛福部試辦 7 指標 首度區分成人與兒童（示意圖:shutterstock/達志）

每年春節是急診壅塞高峰，為緩解急診壓力，衛福部規畫啟動7項監測指標，包括「急診每日等待住院人數」將首度區分為成人與兒童，要求醫院春節期間填報，以更細緻監測急診狀況，將於周一（12）起試辦；同時也鼓勵醫院加開特別門診，詳細措施預計15日對外公布。

醫事司副司長劉玉菁說明，衛福部近日邀全國醫學中心、區域醫院開會，初步規劃要求醫院填報7項監測指標，預計1月12日在205家急救責任醫院先試運行，視情況進行調整。預計12日將在行政院院會報告，15日將召開記者會進行更詳細說明。

劉玉菁說，7項指標多為既有項目，包括急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時等，不過草擬方案將首度把每日等待住院人數區分為「成人」與「兒童」，以更細緻掌握急診服務量能及實際狀況。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說明，就先前初步討論結果，7項指標包括每日等待住院人數、急診轉住院暫留超過48小時比率、檢傷分類1級病人6小時內轉進加護比率、待床及留觀床比例、急性一般病床可收治率、急診轉住院比率、特別門診開診診次。

洪子仁指出，這些項目可分為量能、品質、分流3大管理方向，藉由待床人數、留觀床位、病床可收治率，即時掌握醫院量能；急診滯留時間、轉進加護病房比率可檢視急診流程效率；急診轉住院占全院住院比率、特別門診則可評估是否有效分流。

衛福部次長林靜儀表示，今年春節長達9天，很多基層診所不開診，常導致急診壅塞，為了舒緩春節急診壓力，避免「樓上病房滿、樓下急診也滿」的狀況，衛福部今年有很多鼓勵開診的方案及配套措施，預計下周正式對外公布，也正在統計各院所春節開診狀況。

劉玉菁強調，填報指標不會要求第一線人工計算，而是由醫院系統自動產出數據後，由人員直接填報數字，避免增加同仁額外行政時間，以「不增加急診人員負擔」為主；至於監測後的應變機制，仍依既有區域聯防架構進行調度，新指標只是讓監測更即時、更準確。一旦個別醫院量能吃緊，將由各區域緊急醫療應變中心協調分流收治。

