春節想出國必查！忘做「這1事」恐遭直接攔下不給飛

農曆春節連假將一口氣放9天，不少民眾早早規劃出國行程，訂妥機票與住宿，準備趁假期出國放鬆身心，其中日本與韓國仍是熱門選項。不過，出發前仍需留意相關規定，以免影響行程。財政部提醒，若有海外旅遊計畫，務必先確認是否因欠繳稅款遭限制出境，應於出國前完成補繳或提出相當擔保，才能順利解除限制。

根據《稅捐稽徵法》第24條第3項規定，若個人積欠已確定稅款達新台幣100萬元以上，或企業欠稅達200萬元以上；另在行政救濟程序尚未終結前，個人欠稅達150萬元、企業達300萬元以上，經稅捐機關審查符合條件，將報請財政部轉請內政部移民署限制本人或公司負責人出境。

南區國稅局進一步指出，一旦遭限制出境，最有效率的解決方式就是一次繳清所有欠稅或提出足額擔保。若僅繳部分稅款或申請分期繳納，在尚未全數清償前，仍無法解除出境管制。國稅局也提醒，民眾若有未清償稅務，應儘速處理或完成擔保程序後再安排旅遊，避免臨出境才發現受限，導致行程受阻，影響出遊心情。

