春節慢性處方簽1/31開領！慢箋領藥「提前14天」，小心重複計算日期白跑…春節領藥判斷方式這邊看

今年農曆春節一共9天(2/14~2/22)，如果在過年期間生病或是藥吃完了怎麼辦？ 衛福部今年春節首度將慢性病處方箋提前領藥時間，從10天延長至14天，慢性病患1月31日起即可至全台社區藥局或醫療院所領藥。 如何判斷能否提前領藥？藥師公會全聯會提醒，判斷基準並非慢性病連續處方箋上寫的建議領藥日期，而是家裡的藥會不會在過年期間吃完，只要確定會吃完，就可以在1月31日至2月13日提前領藥，避免用藥中斷、影響病情。

春節慢箋提前領藥上路 最早1/31起可回診領藥

衛福部宣布，慢性病患者凡是預訂回診日，或是慢性病連續處方箋給藥用罄日在春節連假期間(2/14~2/22)者，可以提早14天、自1月31日起回診，請醫師開立處方箋或持慢箋領取下個月藥品，避免用藥中斷，影響疾病控制。

廣告 廣告

根據《ETtoday健康雲》報導，健保署長陳亮妤表示，許多一線人員反映，患者每兩週回診一次，主治醫師可能沒看診，如果要提前10天領藥，就得看非平常就診醫師；假如今年試辦風評不錯，未來將會比照辦理。

圖片來源:藥師公會提供

如何判斷能否提前領藥？

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，許多民眾誤以為是按照慢性病連續處方箋上的建議日期領藥，但其實只需確認藥物是否會在過年期間用完，如果確定會用完，就可以在1月31日到2月13日之間，提前14天把下一次的藥領回家備用。

提前14天領藥怎麼算？小心「重複提前」計算

藥師公會全聯會提醒，部分醫療院所在慢性病連續處方箋上所標示的「建議領藥日期」，本身已包含規定的10天彈性領藥期間，民眾若自行計算時，誤以為還能再從該日期往前回推14天，等於「重複提前」，最早可能提前達24天領藥，已不符合春節前慢箋提前領藥的相關規定。

藥師公會指出，實務上常見民眾誤認只要建議領藥日期落在農曆年期間，就一定可以再提前領藥，但系統實際上會因領藥時間過早而不放行，導致民眾在藥局發生爭議，甚至白跑一趟領不到藥。

圖片來源:藥師公會提供

不懂直接問藥師 避免白跑一趟領不到藥

藥師公會全聯會強調，如果不確定自己有沒有符合提前領藥的條件，也可以直接到社區藥局，請藥師協助確認。

社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、最即時的用藥諮詢與健康守門員，只要有用藥相關疑問，都可主動向藥師諮詢，由藥師協助把關用藥安全，提前準備好藥品，讓慢性病用藥不中斷，也讓家人更放心地團圓過年。





更多今周刊文章

台玻(1802)股價急跌剩52.X元，玻纖布怎麼了？建榮、南亞、富喬、德宏還能買？玻纖布五強2026年全解析

10萬滾出10億！麻醉科醫師38歲提早退休，49歲腸癌末期、剩不到1年壽命，留給女兒終身受益的3個股票投資技巧

徒手攀登101的霍諾德是誰？Netflix直播線上看！等13年圓夢，親曝2小時沒防護爬頂端最大困難點