春節慢箋別忘先領藥！藥師警告：「藥一斷」慢性病恐失控

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】迎接2026年長達九天的春節假期，有拿慢性處方箋的人別忙著辦年貨，錯過領藥時間。台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷表示，春節假期長，各醫院也都會調節上班時間，如果連續處方箋領藥日期落在春節的2月16日到21日（除夕至初五），可提前在1月31日起開始領取慢箋藥品，確保藥品不中斷，才能好安心過春節。

過年停藥、減藥最危險 恐害血壓飆高、血糖失控

春節外出走春旅遊、拜年活動頻繁，部分長輩更迷信「過年吃藥不吉利」，於是自行減藥或停藥，造成血壓飆高、血糖失控，而緊急就醫。沈逸婷藥師強調，慢性病治療必須長期穩定控制，一旦藥物中斷或減量，容易發生病情反彈效應，造成身體更大負擔。他叮嚀春節用藥，「記得吃、不少吃、注意吃」的用藥安全三大原則。

春節用藥三原則 藥師叮嚀「記得吃、不少吃、注意吃」

沈逸婷藥師進一步說明，落實「記得吃」條件，建議善用手機鬧鐘或提醒工具，避免因外出拜年或旅遊行程繁忙而忘記吃藥；其次是「不少吃」，切勿自行減藥或停藥，他指出，慢性病控制是長期抗戰，隨意調整藥量可能讓病情惡化；最後則是「注意吃」，過節飲食豐盛，團圓餐敘、進補習慣普遍，務必留意食物與藥物的交互作用。

年菜、補品暗藏風險 小心食物與藥物交互作用

沈逸婷藥師提醒，酒精不宜與藥物同時服用，尤其止痛藥、降血糖藥及鎮靜安眠藥絕對不能配酒吃！此外，橘子、葡萄柚等柑橘類水果，會影響肝臟代謝藥物的酵素，服用降血壓或降血脂藥物的慢性病友應避免大量食用，以免藥物濃度過高增加中毒風險；還有常見的當歸、人參等補品，也可能與抗凝血藥物產生交互作用，增加出血機率也要多小心。

