春節慢箋「提前14天領」！ 9天連假哪裡可看病？衛福部4措施防急診塞車

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】春節急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，多因天冷、聚會多、飲食過量等，易引發呼吸道傳染病或病毒性腸胃炎，加上基層診所開診少、就醫人潮多湧向醫院。衛福部自1月31日至3月1日推動「春節整備專案」，4大措施包括以監測指標掌握急診量能、患者分流、提供加成獎勵鼓勵鼓勵醫療院所開診，以及強化區域聯防，確保民眾就醫順暢。健保署也開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天領藥，避免春節期間醫療院所減診或暫停部分服務，導致患者無藥可用。

特別門診＋UCC因應春節就醫潮 網站、APP查詢鄰近醫療院所

醫療量能整備方面，健保署額外挹注經費16億元，回饋醫院第一線人員於春節期間的醫療服務，以及鼓勵西醫基層診所春節期間開診。另針對呼吸道及腸胃道等傳染病，政府獎勵急救責任醫院於初一至初三（2月17日至19日）開設「傳染病特別門診」，相關資訊可至醫院、疾管署及各縣市衛生局網站查詢。台北、新北、桃園、台中、台南、高雄等地13處假日輕急症中心（UCC），連假期間除了除夕、初五外，其餘7天皆有開診，科別包含內兒科、外（骨）科，鼓勵民眾多加利用。

健保署提醒，民眾可透過健保署網站，查詢春節期間特約院所或藥局的服務時段資訊，或下載「全民健保行動快易通｜健康存摺」APP，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」，利用地圖或進階篩選功能，尋找鄰近的醫療院所及藥局。

春節用藥不中斷 「這天起」可提前回診或持慢箋領藥

為避免民眾春節期間用藥中斷，健保署表示，開放持慢性病連續處方箋者可提前14天領藥。若上次給藥天數的最後一天，落在春節連假期間（2月14日至22日），自1月31日起可提前回診請醫師開立處方箋，或持慢箋領取下個月藥品。

衛福部也提醒，春節連假期間不少民眾規劃外出旅遊，應事先備足個人所需藥品；居家也可準備腸胃、感冒症狀用藥備用。不過，用藥要注意交互作用，避免與酒、咖啡等飲料一起服用。胃腸藥中的制酸劑成分，可能影響抗生素吸收，要間隔服用，部分感冒或過敏藥物含抗組織胺成分，可能引起嗜睡，服用後應避免開車。

春節防呼吸道傳染病 公費新冠疫苗、流感抗病毒藥物對象擴大

衛福部指出，春節正值呼吸道傳染病流行季節，自1月1日起至2月28日，公費新冠疫苗已擴大提供滿6個月以上族群接種，截至1月14日，公費流感疫苗尚有約16.9萬劑，未符合公費資格者亦可評估自費施打。由於疫苗接種後產生保護力約需2週，呼籲符合資格但尚未接種的民眾，及早向醫療院所洽詢並完成接種，以降低春節返鄉、旅遊或出國期間的感染與重症風險。

因應流感疫情可能升溫，1月20日至2月28日，公費流感抗病毒藥物使用對象將擴大，適用於出現類流感症狀且具7類身分民眾，包含防疫相關醫事人員、安養或長照機構人員、幼托人員、幼兒園至高中職或五專一至三年級學生、流感重症高風險族群同住者或照顧者，以及禽畜養殖、動物園或動物防疫人員、其他人口密集機構人員（如軍營等）。民眾若出現疑似症狀應提高警覺，及早就醫由醫師評估用藥，避免病情惡化。

