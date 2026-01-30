春節慰勉花防部、天弓三、海鋒部隊 賴清德：盼在野放下歧見

賴清德總統今日視導花東部隊，並承諾新思維裝備，呼籲在野放下歧見。（劉宇捷攝）

賴清德聽取國造「天弓三型」防空飛彈簡報。（劉宇捷攝）

賴清德總統今（30）日前往花蓮視導空軍天弓飛彈部隊、海軍海峰大隊及陸軍花防部，參觀飛彈指揮車並預祝官兵新年快樂。賴清德餐敘致詞時表示，政府也會繼續用最大的努力，給國軍最大的支持，強化裝備與環境、提升部隊戰力與士氣；也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上， 放下歧見，為我們的子弟兵爭取更多預算、資源。

賴清德今日首先前往花蓮空軍792旅613營第2連，參觀國造「天弓三型」防空飛彈陣地的發射、雷達、指揮等車組，賴總統同時也進入指揮車內，了解內部運作實況。接著，轉往海軍海鋒大隊第七中隊及花東防衛指揮部，慰勉官兵並致詞用餐。

賴清德總統表示，期望新的一年，期許各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作，提升全社會防衛韌性，共同守護國家人民的安全。我也要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、 有戰力」鋼鐵勁旅。、

賴清德強調，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上，「放下歧見」為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算，投注更多資源。

他也回顧，去年年底中國進行環台軍演，第二作戰區迅速反應，展現嚇阻力量，讓國人能夠充分瞭解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心。 同時在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」、以及「光復救災」等各項演訓和勤務中，都充分展現部隊優質的表現、與勤訓的成果，他要給予最大的肯定；感謝大家在過去一年，堅守崗位、全年無休保衛國家。

農曆春節即將到來，許多國軍弟兄姊妹，在春節期間國人團聚的時候，仍必須留守基地，繼續全天候捍衛國土，對此他要特別表達感謝。最後，我也要再次肯定，也代表全體國人，感謝花東防衛指揮部全體官士兵同仁的辛勞，祝大家新年快樂、七喜春來！

