【春節懶人包】油氣凍漲！雙鐵加開975班次、機場運能全開 整備重點一次看

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

行政院長卓榮泰今(2/5)表示，2/16至2/23春節期間，汽柴油凍漲，天然氣及桶裝瓦斯也不漲價；另外，台鐵將加開500列次，高鐵也加開475班次，紓解返鄉人潮。

春節道路管制疏運路段，行政院提供

卓揆說，2/18至2/20，也就是春節的初二到初四，是國道車流量的高峰期，預估將達平日的1.5倍，也請國人留意高乘載管制訊息。

行政院上午召開院會，會後召開「春節各項整備工作報告」記者會，卓揆指出，今年春節連假長達9天，政院也就以道安、食安、平安、治安及國安等五個面向，進行各項整備工作。

卓揆表示，桃園機場預估在春節期間每日入出境人次約13.7萬至16.4萬間，期間將落實「有序排隊、快速消化」，減少民眾等候時間。國內空運將提供4800架次、36.4萬座位；海運規劃2444航次、55.6萬座位，滿足離島居民返鄉及連假觀光需求。

卓揆指出，蔬果、肉類或是漁貨方面，春節前供應量均較平日增加7%至31%，應節花卉較平日大幅增量至140%。

卓揆說，跟去年相比，今年的初一至初四，醫院開診率由9%提升至13%，而初五的開診率，醫院由21%提升至68%，診所由11%提升至38%，也另放寬慢性病領藥與流感藥物用藥規定，紓解就醫與用藥需求。

卓揆表示，春節期間也將加強人潮聚集處所及金融機構的巡邏守望、酒駕稽查、警力協助護鈔、取締賭博網站及實體賭場，以及打詐防制等列為重點工作。

