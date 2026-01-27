春節戰備巡弋 無人機操演首秀 海馬士高速部署

國軍27日春節加強戰備操演，出動海馬士多管火箭系統發射車與陸射劍二飛彈車。（姚志平攝）

國防部27日起舉辦「春節戰備巡弋」活動，透過戰備畫面籲請國人安心過年。昨陸軍模擬敵機臨空及特工對機場發起突襲，海馬士、攻擊型無人機、野戰救護車等新式裝備首次投入春節戰備；空軍方面，因F-16先前失事，昨特別公開介紹新購OTS-600防寒衣，軍方指出，將於3月底全數獲得後再統一依規定穿著。

陸軍春巡昨於台中新社龍翔營區登場，模擬敵軍武直-10攻擊直升機從075型兩棲攻擊艦起飛突襲，機步戰鬥隊在特戰分遣隊及防空部隊掩護下，移動至新社602營區阻敵特攻突襲，並藉無人機偵蒐與攻擊、地空整體作戰，及遠距火力跨區增援等作戰行動；整個作戰過程透過「縮小距離演練」展示在媒體前。

過程中，聯兵部隊更首度展示商規攻擊型無人機，只見多架無人機高速衝出，向敵方輕型車輛與人員發起自殺式攻擊，展現新興兵力運用。負責操作攻勢的58砲指部無人機大隊長林正軒指出，目前所採購的民用型無人機為前置訓練用，確保未來正式接裝軍用攻擊無人機後，能立即發揮精準打擊戰力。

最後，操演特別模擬「跨區增援射擊」，針對入侵澎湖水域之敵，進行精準打擊，演練時，海馬士發射車高速衝出，並完成陣地部署，透過油壓與電力系統，彈箱快速升起、發射，再快速降下彈箱轉移陣地，展現打完即跑的高效能。海馬士部隊女副連長陸姓上尉表示，海馬士為陸軍新銳遠程火力，能大幅增加作戰區跨區支援火力，有效支援作戰。

此外，空軍展出我國新購的「OTS-600」防寒衣，預計3月底全數撥發與教育訓練後，統一依規定穿著。空軍介紹，該衣採連身設計，可完整包覆人體的四肢跟軀幹，外層使用防水跟防火材質，內部則是羊毛內襯；飛行員形容實穿有如「緊身型發熱衣」。