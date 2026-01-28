春節戰備F-16V操演 35快砲結合麻雀飛彈執行任務

空軍四聯隊第4修補大隊班長吳柏志說明，「掛的是我們的防空外型，就是所謂的對空外型，然後它時限，我們都會依每次的那個作業標準程序來做時限內完成這樣。」

空軍795旅第301營第2連連長邱耀霆指出，「我們麻雀飛彈的有效距離是2至16公里，是為了攔截進行的敵機以確保機場安全；另外35快砲的射程是4公里是為了攔截其他穿透的敵機進來，我們可以執行所謂的攔截，然後以確保機場的安全。」