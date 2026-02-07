"春節房價近4萬5"挨轟不如出國玩 飯店業者:房型價格有落差

南部中心／綜合報導

有民眾想趁春節出遊，搜尋台南知名的親子飯店，卻發現初二、初三兩晚，住宿房價逼近45000元，不少民眾聽到這個價格，也覺得那還不如出國去玩，但面對質疑，飯店業者表示，民眾截圖無法明確判斷訂房平台與房型，認為房型配置不同，價格也會有落差，建議民眾可以到官網確認價格。

「春節房價4萬5」挨轟不如出國玩 飯店業者:房型價格有落差

台南知名親子飯店遭疑過年開出天價。（圖／民視新聞）

台南知名的親子飯店，父母趁著放寒假，帶小朋友出門旅遊，但卻傳出，有網友發現，過年期間，飯店業者開出了天價價格。

業者認為是房型、設備差異，造成房價落差，可至飯店官網確認。（圖／民視新聞）

7日住房的民眾說，「房價5600吧，因為台灣現在都很貴啊，所以5000塊好像差不多，就是每個飯店都這樣。」，平常日才五、六千的房價，但卻有網友發現，搜尋18到20日的住宿，也就是大年初二及初三兩晚，房價衝破四萬四千元，換算一個晚上就要價超過兩萬二，民眾聽到價格，全都瞪大眼睛，說還不如出國去玩，其他民眾認為，「市區這樣的話，我是覺得還是太貴，不太能接受啦，一樣這個價錢，我就出國了，出國應該不用這麼貴。」也有民眾覺得，「如果住溫泉的，有溫泉的設施那還好，如果考慮到這價格，出國就還好，不然就是找民宿就好。」

同一間"舒適特大房"，查詢初二、初三，一晚要價10823元。（圖／翻攝畫面）

真的這麼貴嗎，實際上不同的訂房網站查看，同樣是在初二、初三兩晚，房型所剩不多，一樣的"舒適特大房"一晚仍得要價上萬元，另一個訂房平台，兩晚兩萬五，換算下來價格也差不多，但往前一週，一晚卻只要三到四千，整整差了三倍，面對質疑，飯店業者強調，截圖未標示房型及平台，無法做確認，但認為飯店房型多樣，配置也各有不同，價格自然會有落差，建議民眾可以到官網確認。

同一間"舒適特大房"，查詢年前一週，一晚要價3433元。（圖／翻攝畫面）

台南市觀旅局專員凃雅珍表示，「依規定調整後的價格，也不得違反備查房價，建議民眾出遊前提早規劃，經查核該業者房間售價，未超過備查房價。」台南市觀旅局認為，飯店並未超出備查房價，還在合法範圍，只是過年出遊，一晚上萬元房價，也難怪不少人會感嘆，國旅價格真的讓人吃不消。

