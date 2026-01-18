春節手作掛飾DIY親子同樂

為迎接農曆新年即將到來，營造濃厚年節氣氛，高雄市立社會教育館昨（十八）日於河堤國小舉辦「春節手作掛飾DIY」活動，吸引眾多親子家庭熱情參與，透過手作體驗，讓孩子在過程中認識傳統節慶文化，以促進親子互動，共度溫馨時光。（見圖）

主辦單位邀請教學經驗豐富的鄭夙君老師蒞臨指導，鄭老師特別選用迷你米篩、毛根、花飾、玉線及春聯等素材，並告訴小朋友，米篩象徵「篩走舊歲、迎來好運」，讓您一整年都幸運；素材中搭配象徵吉祥祝福的春聯與喜氣花飾，整個作品充滿年味與祝福寓意。

活動當日，河堤國小杜昌霖校長及社教館黃昭誌館長亦蒞臨現場。小朋友盡情發揮，完成創意獨特的掛飾，家長也拿起手機記錄孩子的製作過程；就讀河堤國小三年級的邱姓女童跟著媽媽前往參加活動，她開心地展示自己的作品，直呼要把掛飾擺放在家裡的客廳裝飾，迎接新年到來；就讀新上國小三年級的陳姓男童一早就跟著爸爸、媽媽與三歲的妹妹來到現場，等候報名參加，他開心地表示最喜歡用毛根折形狀，跟著家人一起做更好玩，很高興來參加活動。

社教館黃昭誌館長表示，謝謝河堤國小杜昌霖校長與行政團隊提供場地及設備，社教館所屬三民社教站志工伙伴們的付出，也感謝公益信託巴巴慈善基金、王金忠（正忠排骨飯）、九乘九文具股份有限公司贊助社教館親子活動經費；透過這次「春節手作掛飾DIY」活動，簡單又富含文化意涵，讓孩子在玩中學、創作中感受春節的傳統美好，同時拉近親子距離，留下珍貴的新年回憶，社教館未來也將持續規劃更多適合親子共同參與的創意活動，豐富社區及家庭的幸福休閒生活。

活動現場，大小朋友在老師與社教站志工伙伴的引導下，共同攜手製作獨一無二的年味作品，孩子們發揮創意裝飾毛根造型，挑選喜愛的花飾，家長則協助黏貼與固定，過程中笑聲不斷，氣氛溫馨熱絡，完成後的作品不僅可掛於家中門口或牆面，除了象徵花開富貴、圓滿豐收之意，也成為迎接新年的最佳應景裝飾。