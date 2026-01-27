春節找藥不再碰運氣！藥師公會教你用「健保快易通」即時查詢營業藥局

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

農曆春節即將來臨，連假期間氣溫變化大、親友聚餐頻繁，感冒、腸胃不適及慢性病藥品不足等情況特別常見。不少民眾一旦身體不適，卻常面臨「不知道哪裡還有藥局營業」的困擾。

藥師公會全國聯合會指出，每逢春節，皆會接獲大量民眾詢問藥局營業資訊，顯示「能否即時找到藥局與藥師」，已成為春節用藥安全的關鍵。

善用「健保快易通」App，即時查詢特約藥局

為協助民眾快速掌握附近藥局營業狀況，藥師公會全聯會建議，可善用「健保快易通」App 即時查詢特約藥局資訊。操作方式為：開啟健保快易通 App，點選「醫療查詢」→「就醫院所查詢（清單）」→ 選擇「特約藥局」，即可查看附近藥局名單及回報的營業時段。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，為讓民眾操作更順暢，公會也同步提供健保快易通的操作教學影片，協助民眾快速上手，減少春節期間因找不到藥局而延誤用藥的風險。

不過，黃彥儒也提醒，健保快易通系統所顯示的營業資訊，係由藥局事前回報，實務上仍可能因人力調度或臨時狀況而有所變動。建議民眾依系統查詢到藥局後，出發前先以電話確認實際營業情形，再前往較為保險。

社區藥局是民眾的健康守門員

此外，藥師公會全聯會也提醒全國藥局，欲適用115年度全民健康保險春節加成獎勵方案者，須於健保資訊網服務系統（VPN）登錄春節開診或調劑時段資訊，登錄期限至2月6日（五）止，未完成登錄者，將無法核付相關加成獎勵。黃彥儒呼籲藥局務必及早完成登錄，以保障自身權益。

藥師公會全聯會強調，社區藥局遍布全台，是民眾最貼近、也最即時的健康守門員。春節期間如有任何用藥相關需求，皆可向藥師諮詢，由專業藥師協助把關用藥安全，陪伴民眾安心過好年，落實「藥師在的地方，就是安心的所在」。

（影片來源:藥師公會全聯會，記者李政純，圖片來源：motionelements）

