春節抽整條生乳捲！亞尼克初一到初三「100%中獎」 限定柑橘系甜點喜氣登場

春節期間，亞尼克在門市推出限定抽獎活動，替年節採買甜點增添更多趣味！2月17日至2月19日（初一至初三），民眾於亞尼克門市單筆消費滿888元，即可參加抽獎一次，獎項包含切片蛋糕與隨手小點，中獎機率為100%，最大獎為整條生乳捲。

抽獎活動僅限春節三天進行，參與方式以門市消費為主，讓民眾在採買年節甜點或伴手禮時，也能順道試試手氣，為過年行程增添一些驚喜感。

（圖／亞尼克）

配合年節檔期，亞尼克也同步推出以柑橘為主題的年節限定甜點系列，取「桔利」諧音，象徵新年過好運的祝福意涵。柑橘系列以清爽果香為主軸，搭配年節氛圍設計，成為過年走春時的應景選擇。

除了現做甜點外，門市也準備多款常溫禮盒，主打保存與攜帶都較方便，適合拜年、返鄉或走訪親友時攜帶。禮盒內容以餅乾、蛋捲與酥點為主，部分為年節限定包裝，提供消費者可以在送禮與自用之間彈性搭配。

香橙起司磚（圖／亞尼克）

【春節抽獎活動資訊】

活動時間：2026年2月17日至2月19日（初一至初三）

活動方式：門市單筆消費滿888元可參加抽獎一次

獎項內容：切片蛋糕、隨手小點，最大獎為整條生乳捲

（實際獎項與兌換方式依門市公告為準）

