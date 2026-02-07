春節拜年行程馬不停蹄 高虹安走訪關東、竹蓮市場發紅包

【民眾新聞網方健龍新竹報導】2026農曆新年將至，新竹市長高虹安連續兩週走訪多處傳統市場向攤商與市民拜年。上週率先前往果菜市場及北門市場發送「駿馬迎福」的一元小紅包，本週再接續走訪關東市場與竹蓮市場，向辛勤打拚的攤商朋友及前來採買的市民發放開運小紅包，祝福大家新的一年平安健康、生意興隆、買氣暢旺！

高虹安市長表示，傳統市場與果菜批發體系是城市民生供應的重要基礎，從清晨的批發運銷到白天的零售採買，皆與市民日常生活息息相關。感謝攤商與運銷人員長年堅守第一線，在年節前夕持續穩定供應各項民生物資，讓市民能安心備貨、歡喜過好年。

產發處長嚴翊琦指出，關東市場於去年榮獲經濟部優良市集評鑑四星肯定。關東市場綜合大樓一樓規劃為市場空間，提供多樣化且優質的生鮮產品；目前二樓由社會處規劃作為公托中心，整合生活、文化與社福機能；三樓設有關東圖書館，四樓為客家會館，地下室則設有停車空間。市府近年亦持續投入硬體改善，前年完成三座客貨梯更新，今年亦編列經費汰換市場空調設備，提升整體採買舒適度。

嚴翊琦說，竹蓮市場位於後站生活圈核心位置，服務周邊住宅區與通勤人流，長期承擔後站地區民生採買的重要角色。市場以日常採買機能為主，商品涵蓋生鮮食材、熟食及生活用品，買氣穩定，是在地居民日常消費的重要據點。此次市長春節前親自走訪發放開運小紅包，為市場增添年節氣氛，也期盼在新的一年持續凝聚人潮，帶動整體消費動能。

產發處指出，春節前夕市場人潮與採買需求明顯增加，市府透過高市長走訪市場向第一線攤商與市民拜年，同時加強市場環境維護與營運整備，確保年節期間採買秩序順暢、民生供應穩定，讓市民能在熟悉的市場場域中安心迎新年。

《圖說》新竹市長高虹安與關東市場攤商、民眾溫馨互動。（圖／新竹市政府提供）