春節拜年要花近3萬！交往半年女友討紅包「長輩6千、小孩1千2」

春節將至，一名網友近日發文分享，表示預計到交往半年的女友家拜年，沒想到女友事前提醒家中「很重禮數」，不僅紅包不能少，還得準備禮盒，整體花費粗估將近3萬元，讓他忍不住詢問「這樣算合理範圍嗎？」貼文曝光後，引發大量討論。

原PO在臉書社團「匿名公社」指出，女友要求他準備6個紅包。（示意圖／Pexels）

原PO在臉書社團「匿名公社」指出，女友要求他準備6個紅包，其中阿嬤、爸爸、媽媽各6000元，哥哥的3名小孩則一人1200元，另外禮盒也不能馬虎，表示「這樣才得體」。算下來，第一次正式到女友家拜年，支出就逼近3萬元。

貼文一出，留言區迅速炸鍋，不少網友直言難以接受，認為交往時間不長就被要求高額紅包非常不合理，「才半年就這樣，之後只會更多」、「現在不跑以後更累」、「合理懷疑被當提款機」、「這娶回家一定會被榨乾，錢都被娘家拿去用」、「拜訪一次薪水就快沒了，笑死」。

不過，也有網友理性分析，表示未婚、剛交往的情況下，通常只要帶禮盒拜訪就夠了，「未結婚就是客人，而且才剛交往，怎麼會需要包紅包，帶個禮盒走春就夠了」、「過年作客頂多帶個禮盒或水果，沒有在包紅包的啦」、「大人其實不用包，頂多小朋友意思一下」。

