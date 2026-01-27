春節掃除，清潔劑切不可混用 並注意垃圾清運時間，整理環境防鼠患

環境部環境管理署提醒民眾，春節大掃除時清潔劑不能混用，否則可能會產生氯氣或高熱而造成傷害。（記者傅希堯攝）

記者傅希堯／台北報導

農曆新年將至，環境部二十七日指出，年前各縣市垃圾多是收運至除夕下午，請民眾注意配合，並提醒民眾大掃除時，漂白水與酸性清潔劑不能混用，否則將產生氯氣恐傷害呼吸道與肺部。台灣大學昆蟲系教授徐爾烈提醒民眾，整理環境、封閉鼠洞以免老鼠成災。

環境管理署副署長劉瑞祥指出，環境部彙整各縣市垃圾收運期程，大多數縣市自二月十六日除夕下午起停止收運，並於二十日、二十一日，即初四、初五起陸續恢復，以因應年節所產生垃圾的清運需求，民眾可至環境部環境管理署官網或各縣市環保機關網站查詢。

環境部也請民眾徹底清理居家雜物及積水處，落實「巡、倒、清、刷」病媒蚊防疫四步驟，從源頭杜絕病媒蚊孳生。

環境部提醒民眾，新春掃除時請民眾嚴守清潔劑不混用原則，並確保防護措施及保持通風，尤其漂白水絕不可與鹽酸或檸檬酸混用，以免產生有毒氯氣；水管疏通劑屬強鹼，混入酸性劑或漂白水恐釀爆炸或噴濺。玻璃清潔劑含溶劑亦可能具毒性，使用時建議配戴口罩手套。若清潔劑不慎接觸眼、口、皮膚，應即刻以大量清水沖洗並就醫。

徐爾烈指出，民眾若擔心老鼠進入居家環境，應堅持「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」三原則，要檢查居家環境孔洞隙縫並封堵，防止老鼠入侵，並將食物妥善收納，廚餘桶加蓋密封，且應整理居家環境，不給鼠輩居住的空間，而捕鼠籠、黏鼠板則應沿著牆角放置，使用殺鼠劑應注意避免幼童及寵物接觸。