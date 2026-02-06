春節採買潮將至 文山警針對三大市場交管

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山二分局為因應即將到來的九天春節連假，今日針對轄內景美、興隆及興德等傳統市場發布交通疏導方案。警方指出，自二月十四日至二十二日連假期間，預計市場將湧入大量採買人車潮，為維護羅斯福路、興隆路及景文街等重要幹道順暢，將派員加強巡邏執法，嚴格取締違規停車與非法攤販，全力守護交通秩序。

文山二分局表示，農曆年節將近，傳統市場周邊常因民眾採買需求，出現汽機車隨意停放或併排停車等現象，不僅造成交通壅塞，更嚴重影響用路人安全。為確保採買過程順心，警方特別在年前的上、下午尖峰時段，針對重要路口增派警力加強指揮，並嚴格維持路口淨空，避免車流回堵至主幹道。

在執法方面，警方將同步強化市場與大賣場周邊的巡邏力道。針對「汽機車違停」、「併排停車」以及「流動攤販違規擺攤」等影響路權的行為，將採取即時取締並加強拖吊，務求維持道路通暢。警方強調，透過嚴格執法排除交通障礙，是為了保障所有市民能有更優質的採買環境與安全。

文山二分局呼籲，民眾若欲前往各市場購物，請優先搭乘捷運或公車等大眾運輸工具，除可省去尋找車位的煩惱，也能有效節省塞車時間。若民眾在行駛途中遇有嚴重交通阻塞情形，可直接撥打一一〇向警方反映，分局將於第一時間派員到場協助疏導。

